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Вице-премьер Молдавии оценил выгоду от контракта с "Газпромом"
Вице-премьер Молдавии оценил выгоду от контракта с "Газпромом" - РИА Новости, 11.01.2022
Вице-премьер Молдавии оценил выгоду от контракта с "Газпромом"
Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил на брифинге во вторник, что контракт с "Газпромом" позволил республике за два месяца... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:57
2022-01-11T11:57
экономика
в мире
природный газ
молдавия
газпром
сергей куприянов
молдовагаз
россия
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КИШИНЕВ, 11 янв – РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил на брифинге во вторник, что контракт с "Газпромом" позволил республике за два месяца сэкономить около 335 миллионов долларов."Если бы Молдавия покупала по рыночной цене, то платила бы на 6 миллиардов леев больше (около 335 миллионов долларов), но смогла этого избежать за счет нового контракта", - заявил Спыну.Он заявил, что действия властей неоднократно подвергались критике, однако республика подписала хороший контракт, потому что рыночные цены на газ для нее были бы неподъемными."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
https://ria.ru/20220111/gaz-1767291371.html
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экономика, в мире, природный газ, молдавия, газпром, сергей куприянов, молдовагаз, россия
11:57 11.01.2022
 
Вице-премьер Молдавии оценил выгоду от контракта с "Газпромом"

Вице-премьер Молдавии Спыну: договор с "Газпромом" помог сэкономить 335 миллионов долларов

© РИА Новости / Егор Алеев / Перейти в фотобанкРабочий на крановом узле газопровода
Рабочий на крановом узле газопровода - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Егор Алеев
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Рабочий на крановом узле газопровода
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КИШИНЕВ, 11 янв – РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил на брифинге во вторник, что контракт с "Газпромом" позволил республике за два месяца сэкономить около 335 миллионов долларов.
"Если бы Молдавия покупала по рыночной цене, то платила бы на 6 миллиардов леев больше (около 335 миллионов долларов), но смогла этого избежать за счет нового контракта", - заявил Спыну.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11:21
Молдавия обсуждает с "Газпромом" отмену авансов за поставки газа
Он заявил, что действия властей неоднократно подвергались критике, однако республика подписала хороший контракт, потому что рыночные цены на газ для нее были бы неподъемными.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.
В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре, в декабре "Молдовагаз" смогла расплатиться самостоятельно. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11:42
"Молдовагаз" рассматривает возможность нового повышения тарифа на газ
 
ЭкономикаВ миреПриродный газМолдавияГазпромСергей КуприяновМолдовагазРоссия
 
 
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