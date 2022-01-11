https://ria.ru/20220111/epidsituatsiya-1767364881.html
В Роспотребнадзоре заметили признаки ухудшения эпидситуации в России
В Роспотребнадзоре заметили признаки ухудшения эпидситуации в России - РИА Новости, 11.01.2022
В Роспотребнадзоре заметили признаки ухудшения эпидситуации в России
В России наблюдаются признаки ухудшения эпидситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:38
2022-01-11T16:38
2022-01-11T16:53
распространение коронавируса
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В России наблюдаются признаки ухудшения эпидситуации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации, и заключаются они в том, что в 35 регионах показатель (заболеваемости COVID-19) превышает среднероссийский. Максимальные показатели также остаются в старшей возрастной группе... 76,3 в целом по стране и 117,3 среди возрастной группы на 100 тысяч населения данного возраста старше 65 лет", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:38 11.01.2022 (обновлено: 16:53 11.01.2022)
В Роспотребнадзоре заметили признаки ухудшения эпидситуации в России
В Роспотребнадзоре заметили признаки ухудшения эпидемической ситуации в России