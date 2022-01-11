https://ria.ru/20220111/ekonomika-1767339781.html

Путин попросил доложить о социально-экономической ситуации в России

Путин попросил доложить о социально-экономической ситуации в России - РИА Новости, 11.01.2022

Путин попросил доложить о социально-экономической ситуации в России

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ во вторник попросил своего помощника Максима Орешкина доложить о ситуации... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:33

2022-01-11T14:33

2022-01-11T14:43

политика

россия

экономика

общество

владимир путин

совет безопасности рф

максим орешкин

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НОВО-ОГАРЕВО, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ во вторник попросил своего помощника Максима Орешкина доложить о ситуации в социально-экономической сфере."Начнем с социально-экономической сферы. По этому вопросу попрошу выступить приглашенного сегодня на наше мероприятие коллегу - моего помощника Орешкина. Он бывший министр экономического развития правительства РФ, ситуацию там знает неплохо, я попросил его подготовиться", - сказал Путин в начале совещания.

https://ria.ru/20220111/putin-1767339695.html

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политика, россия, экономика, общество, владимир путин, совет безопасности рф, максим орешкин