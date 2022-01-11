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Путин попросил доложить о социально-экономической ситуации в России
Путин попросил доложить о социально-экономической ситуации в России - РИА Новости, 11.01.2022
Путин попросил доложить о социально-экономической ситуации в России
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ во вторник попросил своего помощника Максима Орешкина доложить о ситуации... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:33
2022-01-11T14:43
политика
россия
экономика
общество
владимир путин
совет безопасности рф
максим орешкин
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НОВО-ОГАРЕВО, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ во вторник попросил своего помощника Максима Орешкина доложить о ситуации в социально-экономической сфере."Начнем с социально-экономической сферы. По этому вопросу попрошу выступить приглашенного сегодня на наше мероприятие коллегу - моего помощника Орешкина. Он бывший министр экономического развития правительства РФ, ситуацию там знает неплохо, я попросил его подготовиться", - сказал Путин в начале совещания.
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политика, россия, экономика, общество, владимир путин, совет безопасности рф, максим орешкин
14:33 11.01.2022 (обновлено: 14:43 11.01.2022)
 
Путин попросил доложить о социально-экономической ситуации в России

Путин попросил Орешкина доложить о социально-экономической ситуации в России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ во вторник попросил своего помощника Максима Орешкина доложить о ситуации в социально-экономической сфере.
"Начнем с социально-экономической сферы. По этому вопросу попрошу выступить приглашенного сегодня на наше мероприятие коллегу - моего помощника Орешкина. Он бывший министр экономического развития правительства РФ, ситуацию там знает неплохо, я попросил его подготовиться", - сказал Путин в начале совещания.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
14:33
Путин предложил обсудить вопросы организации работы в приграничных районах
 
ПолитикаРоссияЭкономикаОбществоВладимир ПутинСовет Безопасности РФМаксим Орешкин
 
 
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