https://ria.ru/20220111/ekologiya-1767385484.html

Воздух в Москве в новогодние каникулы оказался чище, чем в конце декабря

Воздух в Москве в новогодние каникулы оказался чище, чем в конце декабря - РИА Новости, 11.01.2022

Воздух в Москве в новогодние каникулы оказался чище, чем в конце декабря

Воздух в Москве в новогодние каникулы был чище, чем в конце декабря, концентрации взвешенных частиц традиционно незначительно повысились лишь в новогоднюю ночь, РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:05

2022-01-11T18:05

2022-01-11T18:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

мосэкомониторинг

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Воздух в Москве в новогодние каникулы был чище, чем в конце декабря, концентрации взвешенных частиц традиционно незначительно повысились лишь в новогоднюю ночь, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.По данным департамента, специалисты учреждения "Мосэкомониторинг" сравнили уровни загрязнения воздуха в период новогодних каникул с предпраздничной неделей. "В период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года концентрации в целом по городу оксида углерода снизились в 1,4 раза, оксида азота в три раза, диоксида азота в 1,3 раза, взвешенных частиц РМ10 в 1,3 раза, РМ2,5 также в 1,3 раза по сравнению с периодом с 24 по 30 декабря 2021 года", - информируют власти.Отмечается, что в каникулы погода принесла в Москву ветер со средней скоростью 6 метров в секунду и новогодние снегопады. Как добавляют власти, в каникулы столица отдохнула от пробок и плотных транспортных потоков, а, как известно, именно выбросы от автотранспорта являются основным источником загрязнения воздуха мегаполиса."Концентрации взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 традиционно незначительно повысились лишь в новогоднюю ночь. Рост концентраций взвешенных частиц наблюдался с 22.20 31 декабря 2021 года до 05.20 1 января 2022 года, носил кратковременный характер повышения концентраций, превышений нормативов РМ10 и РМ2,5 не зафиксировано (максимум – 0,3 ПДКмр)", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20211112/zagryazneniya-1760185497.html

https://ria.ru/20211125/ekomeropriyatiya-1761313549.html

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общество, москва, мосэкомониторинг