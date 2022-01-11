Воздух в Москве в новогодние каникулы оказался чище, чем в конце декабря
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Воздух в Москве в новогодние каникулы был чище, чем в конце декабря, концентрации взвешенных частиц традиционно незначительно повысились лишь в новогоднюю ночь, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.
"В период с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года наблюдались умеренные и интенсивные условия рассеивания с кратковременными эпизодами ослабления в ночные и ранние утренние часы 3 и 4 января, однако загруженность столичных дорог составила всего 2 балла, потому слабые условия рассеивания загрязняющих веществ не повлияли на качество воздуха. По результатам круглосуточного мониторинга зафиксирован низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха", - говорится в сообщении.
По данным департамента, специалисты учреждения "Мосэкомониторинг" сравнили уровни загрязнения воздуха в период новогодних каникул с предпраздничной неделей. "В период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года концентрации в целом по городу оксида углерода снизились в 1,4 раза, оксида азота в три раза, диоксида азота в 1,3 раза, взвешенных частиц РМ10 в 1,3 раза, РМ2,5 также в 1,3 раза по сравнению с периодом с 24 по 30 декабря 2021 года", - информируют власти.
Отмечается, что в каникулы погода принесла в Москву ветер со средней скоростью 6 метров в секунду и новогодние снегопады. Как добавляют власти, в каникулы столица отдохнула от пробок и плотных транспортных потоков, а, как известно, именно выбросы от автотранспорта являются основным источником загрязнения воздуха мегаполиса.
"Концентрации взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 традиционно незначительно повысились лишь в новогоднюю ночь. Рост концентраций взвешенных частиц наблюдался с 22.20 31 декабря 2021 года до 05.20 1 января 2022 года, носил кратковременный характер повышения концентраций, превышений нормативов РМ10 и РМ2,5 не зафиксировано (максимум – 0,3 ПДКмр)", - указывается в сообщении.