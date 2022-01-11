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Мишустин поручил провести информкампанию по углубленной диспансеризации
Мишустин поручил провести информкампанию по углубленной диспансеризации - РИА Новости, 11.01.2022
Мишустин поручил провести информкампанию по углубленной диспансеризации
Минздрав вместе с регионами должны провести информационную кампанию по углубленной диспансеризации после коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:26
2022-01-11T16:26
2022-01-11T16:32
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Минздрав вместе с регионами должны провести информационную кампанию по углубленной диспансеризации после коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Министерству здравоохранения совместно с региональными властями поручено провести информационную кампанию, чтобы привлечь граждан к прохождению углубленной диспансеризации после ковида", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Он отметил, что россиянам нужно не затягивать с этим вопросом и обращаться в поликлиники, чтобы восстановить здоровье.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
16:26 11.01.2022 (обновлено: 16:32 11.01.2022)
Мишустин поручил провести информкампанию по углубленной диспансеризации
Мишустин поручил провести информкампанию по углубленной диспансеризации после COVID-19