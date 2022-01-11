https://ria.ru/20220111/delo-1767353284.html

СК возобновил дело об убийстве 13-летней девочки, пропавшей в 2013 году

СК возобновил дело об убийстве 13-летней девочки, пропавшей в 2013 году - РИА Новости, 11.01.2022

СК возобновил дело об убийстве 13-летней девочки, пропавшей в 2013 году

Следователи возобновили расследование дела об убийстве пропавшей в 2013 году девушки, останки которой предположительно обнаружили в Нижегородской области,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:42

2022-01-11T15:42

2022-01-11T15:42

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Следователи возобновили расследование дела об убийстве пропавшей в 2013 году девушки, останки которой предположительно обнаружили в Нижегородской области, сообщается на сайте СК по региону.Ранее руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтер НН" Сергей Шухрин сообщил РИА Новости, что обнаружено тело пропавшей летом 2013 года девушки с синдромом Дауна."Предварительное расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки возобновлено", - говорится в сообщении.По данным СУСК, девочка пропала в июне 2013 года. Было заведено дело об убийстве, проведены экспертизы и следственные действия, но установить местонахождение ребенка не удалось. В 2015 году предварительное расследование было приостановлено."Вместе с тем, проведение поисковых мероприятий не прекращалось. Осенью 2021 года в лесополосе рабочего поселка Гидроторф были обнаружены костные останки человека. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что повреждений криминального характера на останках не имеется", - говорится в сообщении.Добавляется, что родственники пропавшей девочки опознали одежду, в которой она была в 2013 году. Назначена молекулярно-генетическая экспертиза.

https://ria.ru/20220110/blinov-1767246045.html

https://ria.ru/20220111/shkolnitsa-1767262758.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)