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СК возобновил дело об убийстве 13-летней девочки, пропавшей в 2013 году
СК возобновил дело об убийстве 13-летней девочки, пропавшей в 2013 году - РИА Новости, 11.01.2022
СК возобновил дело об убийстве 13-летней девочки, пропавшей в 2013 году
Следователи возобновили расследование дела об убийстве пропавшей в 2013 году девушки, останки которой предположительно обнаружили в Нижегородской области,... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:42
2022-01-11T15:42
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Следователи возобновили расследование дела об убийстве пропавшей в 2013 году девушки, останки которой предположительно обнаружили в Нижегородской области, сообщается на сайте СК по региону.Ранее руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтер НН" Сергей Шухрин сообщил РИА Новости, что обнаружено тело пропавшей летом 2013 года девушки с синдромом Дауна."Предварительное расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки возобновлено", - говорится в сообщении.По данным СУСК, девочка пропала в июне 2013 года. Было заведено дело об убийстве, проведены экспертизы и следственные действия, но установить местонахождение ребенка не удалось. В 2015 году предварительное расследование было приостановлено."Вместе с тем, проведение поисковых мероприятий не прекращалось. Осенью 2021 года в лесополосе рабочего поселка Гидроторф были обнаружены костные останки человека. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что повреждений криминального характера на останках не имеется", - говорится в сообщении.Добавляется, что родственники пропавшей девочки опознали одежду, в которой она была в 2013 году. Назначена молекулярно-генетическая экспертиза.
https://ria.ru/20220110/blinov-1767246045.html
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
15:42 11.01.2022
 
СК возобновил дело об убийстве 13-летней девочки, пропавшей в 2013 году

СК возобновил дело об убийстве в 2013 году девочки, чье тело нашли в Нижегородской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Следователи возобновили расследование дела об убийстве пропавшей в 2013 году девушки, останки которой предположительно обнаружили в Нижегородской области, сообщается на сайте СК по региону.
Ранее руководитель поисково-спасательного отряда "Волонтер НН" Сергей Шухрин сообщил РИА Новости, что обнаружено тело пропавшей летом 2013 года девушки с синдромом Дауна.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
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"Предварительное расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 13-летней девочки возобновлено", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, девочка пропала в июне 2013 года. Было заведено дело об убийстве, проведены экспертизы и следственные действия, но установить местонахождение ребенка не удалось. В 2015 году предварительное расследование было приостановлено.
"Вместе с тем, проведение поисковых мероприятий не прекращалось. Осенью 2021 года в лесополосе рабочего поселка Гидроторф были обнаружены костные останки человека. При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что повреждений криминального характера на останках не имеется", - говорится в сообщении.
Добавляется, что родственники пропавшей девочки опознали одежду, в которой она была в 2013 году. Назначена молекулярно-генетическая экспертиза.
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ПроисшествияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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