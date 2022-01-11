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В МИД заявили о готовности к дальнейшей работе с США по безопасности

В МИД заявили о готовности к дальнейшей работе с США по безопасности - РИА Новости, 11.01.2022

В МИД заявили о готовности к дальнейшей работе с США по безопасности

Россия готова к дальнейшей работе с США и Западом по вопросам гарантий безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T09:32

2022-01-11T09:32

2022-01-11T09:32

в мире

сша

женева (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия готова к дальнейшей работе с США и Западом по вопросам гарантий безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Дальше, как будет продолжена работа (с США), мы посмотрим", - сказала она в эфире "СоловьевLIVE" на Youtube-канале.Захарова добавила, комментируя прошедшие накануне переговоры РФ и США в Женеве, что разговор был "профессиональный, конструктивный, деловой"."Мы, со своей стороны, по-моему, этот настрой демонстрировали и его проявили и готовы к дальнейшей работе", - сказала официальный представитель МИД России.

сша

женева (город)

россия

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в мире, сша, женева (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия