https://ria.ru/20220111/bezopasnost-1767273998.html
В МИД заявили о готовности к дальнейшей работе с США по безопасности
В МИД заявили о готовности к дальнейшей работе с США по безопасности - РИА Новости, 11.01.2022
В МИД заявили о готовности к дальнейшей работе с США по безопасности
Россия готова к дальнейшей работе с США и Западом по вопросам гарантий безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T09:32
2022-01-11T09:32
2022-01-11T09:32
в мире
сша
женева (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764922805_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_32f13fea814ba1182072d5fa8b216cce.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия готова к дальнейшей работе с США и Западом по вопросам гарантий безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Дальше, как будет продолжена работа (с США), мы посмотрим", - сказала она в эфире "СоловьевLIVE" на Youtube-канале.Захарова добавила, комментируя прошедшие накануне переговоры РФ и США в Женеве, что разговор был "профессиональный, конструктивный, деловой"."Мы, со своей стороны, по-моему, этот настрой демонстрировали и его проявили и готовы к дальнейшей работе", - сказала официальный представитель МИД России.
сша
женева (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764922805_405:0:3134:2047_1920x0_80_0_0_f1ddc901b9b99d72b222e58419b51e35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, женева (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
В МИД заявили о готовности к дальнейшей работе с США по безопасности
Представитель МИД Захарова заявила о готовности к дальнейшей работе с США по безопасности