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Подачу заявок на бесплатные протезы и слуховые аппараты упростили в МО
Подачу заявок на бесплатные протезы и слуховые аппараты упростили в МО - РИА Новости, 11.01.2022
Подачу заявок на бесплатные протезы и слуховые аппараты упростили в МО
Подачу заявок на получение бесплатных протезов и слуховых аппаратов упростили для жителей Московской области. Теперь оформить заявку можно онлайн на... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:49
2022-01-11T16:49
2022-01-11T16:49
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Подачу заявок на получение бесплатных протезов и слуховых аппаратов упростили для жителей Московской области. Теперь оформить заявку можно онлайн на "Госуслугах", сообщил телеканал "360"."Жителям нет необходимости идти в МФЦ, результат можно получить онлайн. Меры социальной поддержки применяются для улучшения качества жизни", – рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Услуга доступна для жителей, у которых нет инвалидности, но есть потребность в протезах и других аппаратах по рекомендации врача. Необходимо будет предоставить справку от врача, выданную в Московской области. Кроме того, доход каждого члена семьи заявителя не должен превышать 42 369 рублей (трехкратная величина прожиточного минимума в регионе).Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней, а результат направят в личный кабинет обратившегося.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости.
Подачу заявок на получение бесплатных протезов и слуховых аппаратов упростили для жителей Московской области. Теперь оформить заявку можно онлайн на "Госуслугах", сообщил телеканал "360"
.
"Жителям нет необходимости идти в МФЦ, результат можно получить онлайн. Меры социальной поддержки применяются для улучшения качества жизни", – рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.
Услуга доступна для жителей, у которых нет инвалидности, но есть потребность в протезах и других аппаратах по рекомендации врача. Необходимо будет предоставить справку от врача, выданную в Московской области. Кроме того, доход каждого члена семьи заявителя не должен превышать 42 369 рублей (трехкратная величина прожиточного минимума в регионе).
Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней, а результат направят в личный кабинет обратившегося.