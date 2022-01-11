https://ria.ru/20220111/apparaty-1767367543.html

Подачу заявок на бесплатные протезы и слуховые аппараты упростили в МО

Подачу заявок на бесплатные протезы и слуховые аппараты упростили в МО - РИА Новости, 11.01.2022

Подачу заявок на бесплатные протезы и слуховые аппараты упростили в МО

Подачу заявок на получение бесплатных протезов и слуховых аппаратов упростили для жителей Московской области. Теперь оформить заявку можно онлайн на... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:49

2022-01-11T16:49

2022-01-11T16:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Подачу заявок на получение бесплатных протезов и слуховых аппаратов упростили для жителей Московской области. Теперь оформить заявку можно онлайн на "Госуслугах", сообщил телеканал "360"."Жителям нет необходимости идти в МФЦ, результат можно получить онлайн. Меры социальной поддержки применяются для улучшения качества жизни", – рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник.Услуга доступна для жителей, у которых нет инвалидности, но есть потребность в протезах и других аппаратах по рекомендации врача. Необходимо будет предоставить справку от врача, выданную в Московской области. Кроме того, доход каждого члена семьи заявителя не должен превышать 42 369 рублей (трехкратная величина прожиточного минимума в регионе).Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней, а результат направят в личный кабинет обратившегося.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)