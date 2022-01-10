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В США сбылось пророчество о беде из-за женщины на корабле
В США чуть не сорвался выход на дежурство авианосца с женщиной-командиром - РИА Новости, 10.01.2022
В США сбылось пророчество о беде из-за женщины на корабле
Во время выхода на боевое дежурство атомного авианосца ВМС США, который впервые в истории страны возглавила женщина, произошла нештатная ситуация. Об этом... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:55
2022-01-10T16:55
2022-01-10T18:28
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Во время выхода на боевое дежурство атомного авианосца ВМС США, который впервые в истории страны возглавила женщина, произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает издание The Drive.На появившихся в Сети записях видно, как во время поднятия национального флага США он зацепился и начал наматываться за радиолокационную станцию корабля. Нанесло ли это какой-либо значительный ущерб судну, неизвестно.Инцидент произошел на прошлой неделе в порту Сан-Диего.В августе прошлого года командиром атомного авианосца "Авраам Линкольн" (USS Abraham Lincoln) стала Эми Бауэрншмидт.
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в мире, сша, военно-морские силы сша
16:55 10.01.2022 (обновлено: 18:28 10.01.2022)
В США чуть не сорвался выход на дежурство авианосца с женщиной-командиром
The Drive: в США чуть не сорвалось дежурство авианосца с женщиной-командиром