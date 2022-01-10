Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220110/zelenskiy-1767153036.html
"Думающий ни о чем". Украинцы набросились на Зеленского из-за фото
Новое фото Зеленского вызвало жесткую критику украинцев - РИА Новости, 10.01.2022
"Думающий ни о чем". Украинцы набросились на Зеленского из-за фото
Президент Владимир Зеленский поделился фотографией первого рабочего дня в новом году и подвергся критике. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:04
2022-01-10T14:38
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_a3f9d5f7b1fb3cd8b7c369aee5d6987a.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский поделился фотографией первого рабочего дня в новом году и подвергся критике.На опубликованном в инстаграме снимке украинский лидер сидит с задумчивым видом за столом для совещаний."Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году", — написал он.Многие пользователи восприняли публикацию главы государства как способ выразить недовольство политической и экономической ситуацией в стране."Начните уже, пожалуйста, хоть с этой недели работать для людей, которые вас выбрали. А не против, как вы делали до 2022 года", — попросила elinatatarinov.Подписчица под ником valentivanovaa предположила, что на фотографии Зеленский размышляет о новых налогах для граждан."Когда пенсию поднимешь?" — спросил dmiitriiy."Картина под названием "думающий ни о чем". Украина, Ермак, 2022, айфон", — заключил arkadiivladimirovich6.Некоторые комментаторы предложили украинскому лидеру "даже не пытаться начинать новый рабочий год"."В ресторане сидит, ждет заказ", — пошутила doch____zevsa.По данным последних социологических исследований, Зеленский, набравший на президентских выборах 2019 года более 70 процентов голосов, стремительно теряет популярность. Результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного в середине ноября прошлого года, показывают, что за действующего главу Украины готовы проголосовать только 23 процента избирателей.
https://ria.ru/20220103/sobaka-1766475572.html
https://ria.ru/20220104/zelenskiy-1766518881.html
https://ria.ru/20211229/ukraina-1766012491.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_97621c62cd9060459233bf8ed59c7795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
13:04 10.01.2022 (обновлено: 14:38 10.01.2022)
 
Новое фото Зеленского вызвало жесткую критику украинцев

Лидера Украины Зеленского жестко раскритиковали за фото в первый рабочий день 2022 года

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский поделился фотографией первого рабочего дня в новом году и подвергся критике.
На опубликованном в инстаграме снимке украинский лидер сидит с задумчивым видом за столом для совещаний.
"Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году", — написал он.
Многие пользователи восприняли публикацию главы государства как способ выразить недовольство политической и экономической ситуацией в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский со своими собаками - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 13:07
Украинцы перепутали собаку Зеленского с Порошенко
"Начните уже, пожалуйста, хоть с этой недели работать для людей, которые вас выбрали. А не против, как вы делали до 2022 года", — попросила elinatatarinov.
Подписчица под ником valentivanovaa предположила, что на фотографии Зеленский размышляет о новых налогах для граждан.

"Придумываете, на что бы еще ввести налоги? Как бы еще удушить народ? Кто же на вас, чинуш, работать будет и кормить?" — задается вопросом она.

"Когда пенсию поднимешь?" — спросил dmiitriiy.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
4 января, 01:36
"Хенде хох!" Порошенко опубликовал фото с угрозой Зеленскому
"Картина под названием "думающий ни о чем". Украина, Ермак, 2022, айфон", — заключил arkadiivladimirovich6.
Некоторые комментаторы предложили украинскому лидеру "даже не пытаться начинать новый рабочий год".

"В том году такого наворотили. Медицину уничтожили", — подчеркнул dr_lexaa4925.

"В ресторане сидит, ждет заказ", — пошутила doch____zevsa.
По данным последних социологических исследований, Зеленский, набравший на президентских выборах 2019 года более 70 процентов голосов, стремительно теряет популярность. Результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного в середине ноября прошлого года, показывают, что за действующего главу Украины готовы проголосовать только 23 процента избирателей.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу 1+1 - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 15:01
Украинцы назвали Зеленского разочарованием года
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41На Камчатке открыли новый минерал
01:39КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
01:34Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
01:28Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
01:19СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
01:17Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией
01:15Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
Лента новостейМолния
На Камчатке открыли новый минералКНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моряРоссия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в РадеПостпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесценитьсяСМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализацииГлава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с РоссиейБрокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рублиГлава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией