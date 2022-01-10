https://ria.ru/20220110/zelenskiy-1767153036.html
"Думающий ни о чем". Украинцы набросились на Зеленского из-за фото
Новое фото Зеленского вызвало жесткую критику украинцев - РИА Новости, 10.01.2022
"Думающий ни о чем". Украинцы набросились на Зеленского из-за фото
Президент Владимир Зеленский поделился фотографией первого рабочего дня в новом году и подвергся критике. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:04
2022-01-10T13:04
2022-01-10T14:38
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский поделился фотографией первого рабочего дня в новом году и подвергся критике.На опубликованном в инстаграме снимке украинский лидер сидит с задумчивым видом за столом для совещаний."Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году", — написал он.Многие пользователи восприняли публикацию главы государства как способ выразить недовольство политической и экономической ситуацией в стране."Начните уже, пожалуйста, хоть с этой недели работать для людей, которые вас выбрали. А не против, как вы делали до 2022 года", — попросила elinatatarinov.Подписчица под ником valentivanovaa предположила, что на фотографии Зеленский размышляет о новых налогах для граждан."Когда пенсию поднимешь?" — спросил dmiitriiy."Картина под названием "думающий ни о чем". Украина, Ермак, 2022, айфон", — заключил arkadiivladimirovich6.Некоторые комментаторы предложили украинскому лидеру "даже не пытаться начинать новый рабочий год"."В ресторане сидит, ждет заказ", — пошутила doch____zevsa.По данным последних социологических исследований, Зеленский, набравший на президентских выборах 2019 года более 70 процентов голосов, стремительно теряет популярность. Результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного в середине ноября прошлого года, показывают, что за действующего главу Украины готовы проголосовать только 23 процента избирателей.
https://ria.ru/20220103/sobaka-1766475572.html
https://ria.ru/20220104/zelenskiy-1766518881.html
https://ria.ru/20211229/ukraina-1766012491.html
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в мире, украина, владимир зеленский
13:04 10.01.2022 (обновлено: 14:38 10.01.2022)
Новое фото Зеленского вызвало жесткую критику украинцев
Лидера Украины Зеленского жестко раскритиковали за фото в первый рабочий день 2022 года
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Президент Владимир Зеленский
поделился фотографией первого рабочего дня в новом году и подвергся критике.
На опубликованном в инстаграме
снимке украинский лидер сидит с задумчивым видом за столом для совещаний.
"Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году", — написал он.
Многие пользователи восприняли публикацию главы государства как способ выразить недовольство политической и экономической ситуацией в стране.
"Начните уже, пожалуйста, хоть с этой недели работать для людей, которые вас выбрали. А не против, как вы делали до 2022 года", — попросила elinatatarinov.
Подписчица под ником valentivanovaa предположила, что на фотографии Зеленский размышляет о новых налогах для граждан.
"Придумываете, на что бы еще ввести налоги? Как бы еще удушить народ? Кто же на вас, чинуш, работать будет и кормить?" — задается вопросом она.
"Когда пенсию поднимешь?" — спросил dmiitriiy.
"Картина под названием "думающий ни о чем". Украина
, Ермак, 2022, айфон", — заключил arkadiivladimirovich6.
Некоторые комментаторы предложили украинскому лидеру "даже не пытаться начинать новый рабочий год".
"В том году такого наворотили. Медицину уничтожили", — подчеркнул dr_lexaa4925.
"В ресторане сидит, ждет заказ", — пошутила doch____zevsa.
По данным последних социологических исследований, Зеленский, набравший на президентских выборах 2019 года более 70 процентов голосов, стремительно теряет популярность. Результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного в середине ноября прошлого года, показывают, что за действующего главу Украины готовы проголосовать только 23 процента избирателей.