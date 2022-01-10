https://ria.ru/20220110/sneg-1767107878.html

Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега

Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега - РИА Новости, 10.01.2022

Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега

Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега, после снижения трафика на дорогах специалисты повторят работы по очистке улиц и... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T09:38

2022-01-10T09:38

2022-01-10T10:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

евгений тишковец

московское центральное кольцо (мцк)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега, после снижения трафика на дорогах специалисты повторят работы по очистке улиц и обработке от гололёда, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что с вечера воскресенья в столице уже выпало 10% месячной нормы осадков, а в течение понедельника выпадет ещё 5-8 миллиметров осадков и сугробы вырастут до 35 сантиметров."Городские службы в круглосуточном режиме очищают город от снега, непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и выполняют необходимые регламентные работы",- говорится в сообщении.Отмечается, что ранним утром в понедельник специалисты подмели проезжую часть, тротуары и дворовые территории."Цикл работ повторим в ближайшие несколько часов после снижения интенсивности трафика. Под особым контролем – очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220109/remont-1767048578.html

https://ria.ru/20220106/krovelschiki-1766736360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, евгений тишковец, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы