https://ria.ru/20220110/sneg-1767107878.html
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега - РИА Новости, 10.01.2022
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега, после снижения трафика на дорогах специалисты повторят работы по очистке улиц и... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T09:38
2022-01-10T09:38
2022-01-10T10:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
евгений тишковец
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега, после снижения трафика на дорогах специалисты повторят работы по очистке улиц и обработке от гололёда, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что с вечера воскресенья в столице уже выпало 10% месячной нормы осадков, а в течение понедельника выпадет ещё 5-8 миллиметров осадков и сугробы вырастут до 35 сантиметров."Городские службы в круглосуточном режиме очищают город от снега, непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и выполняют необходимые регламентные работы",- говорится в сообщении.Отмечается, что ранним утром в понедельник специалисты подмели проезжую часть, тротуары и дворовые территории."Цикл работ повторим в ближайшие несколько часов после снижения интенсивности трафика. Под особым контролем – очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220109/remont-1767048578.html
https://ria.ru/20220106/krovelschiki-1766736360.html
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общество, евгений тишковец, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы
09:38 10.01.2022 (обновлено: 10:35 10.01.2022)
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега