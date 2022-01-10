https://ria.ru/20220110/serdyukov-1767127801.html

Путин похвалил руководящего силами ОДКБ в Казахстане генерала Сердюкова

Путин похвалил руководящего силами ОДКБ в Казахстане генерала Сердюкова - РИА Новости, 10.01.2022

Путин похвалил руководящего силами ОДКБ в Казахстане генерала Сердюкова

Руководящий силами ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков знает свое дело, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T11:17

2022-01-10T11:17

2022-01-10T11:32

беспорядки в казахстане

казахстан

одкб

россия

в мире

владимир путин

воздушно-десантные войска россии

андрей сердюков

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НОВО-ОГАРЕВО, 10 янв - РИА Новости. Руководящий силами ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков знает свое дело, заявил президент России Владимир Путин."Руководит действиями коллективных сил в Казахстане командующий ВДВ России, генерал-полковник Андрей Николаевич Сердюков, он знает свое дело", - сказал Путин в ходе внеочередного саммита ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/mirotvortsy-1767044949.html

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казахстан, одкб, россия, в мире, владимир путин, воздушно-десантные войска россии, андрей сердюков