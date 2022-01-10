00:38 10.01.2022 (обновлено: 00:44 10.01.2022)
Казахстан расследует причины беспорядков, заявили в МИД республики
В МИД Казахстана заявили, что республика проведет расследование о причинах беспорядков
Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Правоохранители Казахстана проведут расследование о причинах беспорядков, итоги которого будут предоставлены мировому сообществу, сообщило министерство иностранных дел страны.
"Правоохранительным органам поручено провести масштабное расследование о причинах сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу", - говорится в заявлении МИД, текст которого приводит Telegram-канал, в котором публикуется официальная информация ведомств о ситуации в Казахстане.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.