https://ria.ru/20220110/putin-1767152674.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана - РИА Новости, 10.01.2022

Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

Президент РФ Владимир Путин по телефону переговорил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T13:03

2022-01-10T13:03

2022-01-10T13:03

в мире

казахстан

владимир путин

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одкб

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по телефону переговорил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее в понедельник Путин принял участие во внеочередной видеоконференции лидеров стран ОДКБ, посвященной ситуации в Казахстане. В ходе мероприятия он и Рахмон договорились созвониться после видеоконференции, чтобы обсудить текущие дела."Далее сегодня обычные контакты у президента, поговорил прямо по ходу саммита ОДКБ он с Рахмоном, созвонился. Этот разговор состоялся. И дальше непубличные рабочие встречи будут идти в течение дня у президента", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211108/armiya-1758007769.html

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в мире, казахстан, владимир путин, дмитрий песков, эмомали рахмон, одкб, россия