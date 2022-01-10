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Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана - РИА Новости, 10.01.2022
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Президент РФ Владимир Путин по телефону переговорил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T13:03
2022-01-10T13:03
2022-01-10T13:03
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по телефону переговорил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее в понедельник Путин принял участие во внеочередной видеоконференции лидеров стран ОДКБ, посвященной ситуации в Казахстане. В ходе мероприятия он и Рахмон договорились созвониться после видеоконференции, чтобы обсудить текущие дела."Далее сегодня обычные контакты у президента, поговорил прямо по ходу саммита ОДКБ он с Рахмоном, созвонился. Этот разговор состоялся. И дальше непубличные рабочие встречи будут идти в течение дня у президента", - сказал Песков журналистам.
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в мире, казахстан, владимир путин, дмитрий песков, эмомали рахмон, одкб, россия
Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана
Президент Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Рахмоном