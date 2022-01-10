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В Кузбассе арестовали владельца пансионата, где погибли четыре человека
В Кузбассе арестовали владельца пансионата, где погибли четыре человека - РИА Новости, 10.01.2022
В Кузбассе арестовали владельца пансионата, где погибли четыре человека
Индивидуальный предприниматель, содержащий частный пансионат для пожилых в Кузбассе, где при пожаре погибли четыре человека, арестован до 8 марта, сообщили РИА... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:11
2022-01-10T14:11
происшествия
кемерово
россия
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КЕМЕРОВО, 10 янв - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель, содержащий частный пансионат для пожилых в Кузбассе, где при пожаре погибли четыре человека, арестован до 8 марта, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Кемерово.В субботу МЧС РФ сообщило, что пожар произошел в пансионате "Золотой век" на площади 10 квадратных метров. Были эвакуированы 48 человек, четверо погибли. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В воскресенье владелец пансионата и исполняющая обязанности его заместителя были задержаны, им предъявлено обвинение."В отношении индивидуального предпринимателя Бакуто Р.В. … судом избрана мера пресечения (в виде содержания под стражей - ред.) на 1 месяц 27 суток, до 8 марта", – сказали в суде.Как следует из сообщения на сайте суда, также до 8 марта арестована исполняющая обязанности заместителя владельца пансионата О.С. Ермоленко.Пансионат "Золотой век" расположен в Кемеровском муниципальном округе, в селе Березово на территории СНТ "Печатник".
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кемерово
россия
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происшествия, кемерово, россия
14:11 10.01.2022
 
В Кузбассе арестовали владельца пансионата, где погибли четыре человека

Суд арестовал владельца пансионата в Кузбассе, где при пожаре погибли четыре человека

CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
CC0 / Public Domain /
Задержание
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КЕМЕРОВО, 10 янв - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель, содержащий частный пансионат для пожилых в Кузбассе, где при пожаре погибли четыре человека, арестован до 8 марта, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Кемерово.
В субботу МЧС РФ сообщило, что пожар произошел в пансионате "Золотой век" на площади 10 квадратных метров. Были эвакуированы 48 человек, четверо погибли. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В воскресенье владелец пансионата и исполняющая обязанности его заместителя были задержаны, им предъявлено обвинение.
"В отношении индивидуального предпринимателя Бакуто Р.В. … судом избрана мера пресечения (в виде содержания под стражей - ред.) на 1 месяц 27 суток, до 8 марта", – сказали в суде.
Как следует из сообщения на сайте суда, также до 8 марта арестована исполняющая обязанности заместителя владельца пансионата О.С. Ермоленко.
Пансионат "Золотой век" расположен в Кемеровском муниципальном округе, в селе Березово на территории СНТ "Печатник".
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