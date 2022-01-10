https://ria.ru/20220110/peregovory-1767184421.html
Брифинг Рябкова и Гатилова по итогам переговоров с США. Прямая трансляция
Брифинг Рябкова и Гатилова по итогам переговоров с США. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.01.2022
Брифинг Рябкова и Гатилова по итогам переговоров с США. Прямая трансляция
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и российский представитель при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T19:24
2022-01-10T19:24
2022-01-10T19:24
переговоры россия-нато
оон
сергей рябков
геннадий гатилов
россия
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и российский представитель при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов проводят пресс-брифинг по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767218728_252:0:2356:1578_1920x0_80_0_0_41774454bc1dcbb530afb3614d438d60.jpg
LIVE: Брифинг по итогам стратегических переговоров России и США
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.
2022-01-10T19:24
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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оон, сергей рябков, геннадий гатилов, россия, видео
Брифинг Рябкова и Гатилова по итогам переговоров с США. Прямая трансляция
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и российский представитель при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов проводят пресс-брифинг по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.
2022-01-10T19:24
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PT85M27S
Брифинг Рябкова и Гатилова по итогам переговоров с США. Прямая трансляция
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и российский представитель при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов проводят пресс-брифинг по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.