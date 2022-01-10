https://ria.ru/20220110/peregovory-1767184421.html

Брифинг Рябкова и Гатилова по итогам переговоров с США. Прямая трансляция

Брифинг Рябкова и Гатилова по итогам переговоров с США. Прямая трансляция - РИА Новости, 10.01.2022

Брифинг Рябкова и Гатилова по итогам переговоров с США. Прямая трансляция

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и российский представитель при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T19:24

2022-01-10T19:24

2022-01-10T19:24

переговоры россия-нато

оон

сергей рябков

геннадий гатилов

россия

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и российский представитель при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов проводят пресс-брифинг по итогам российско-американских переговоров по гарантиям безопасности.

россия

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Брифинг по итогам стратегических переговоров России и США Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. 2022-01-10T19:24 true PT85M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, сергей рябков, геннадий гатилов, россия, видео