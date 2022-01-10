https://ria.ru/20220110/pensionerka-1767240484.html

Пенсионерка из Иркутска стала "бабушкой" для детей с инвалидностью

Пенсионерка из Иркутска стала "бабушкой" для детей с инвалидностью - РИА Новости, 10.01.2022

Пенсионерка из Иркутска стала "бабушкой" для детей с инвалидностью

Пенсионерка из Иркутска Нина Увакина более 15 лет бесплатно помогает детям с инвалидностью и их родителям.

2022-01-10T21:36

2022-01-10T21:36

2022-01-10T21:36

общество

видео

дети

инвалидность

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Женщина ухаживает за ребятами с особенностями развития и тратит время и силы на их воспитание. Родных внуков у Нины Увакиной нет, зато подопечных уже не сосчитать. Пенсионерка обучает ребят простейшим бытовым вещам: держать в руках ножик, резать хлеб, чистить овощи, она рисует с ними и учит стихи. Своих подопечных Нина Увакина находит в адаптационных центрах, куда ходят заниматься дети с нарушениями развития. Помощи там всегда рады.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пенсионерка из Иркутска стала "бабушкой" для детей с инвалидностью" Пенсионерка из Иркутска Нина Увакина более 15 лет бесплатно помогает детям с инвалидностью и их родителям. Женщина ухаживает за ребятами с особенностями развития и тратит время и силы на их воспитание. Родных внуков у Нины Увакиной нет, зато подопечных уже не сосчитать. Пенсионерка обучает ребят простейшим бытовым вещам: держать в руках ножик, резать хлеб, чистить овощи, она рисует с ними и учит стихи. Своих подопечных Нина Увакина находит в адаптационных центрах, куда ходят заниматься дети с нарушениями развития. Помощи там всегда рады. 2022-01-10T21:36 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, видео, дети, инвалидность, видео