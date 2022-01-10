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Пенсионерка из Иркутска стала "бабушкой" для детей с инвалидностью
Пенсионерка из Иркутска стала "бабушкой" для детей с инвалидностью - РИА Новости, 10.01.2022
Пенсионерка из Иркутска стала "бабушкой" для детей с инвалидностью
Пенсионерка из Иркутска Нина Увакина более 15 лет бесплатно помогает детям с инвалидностью и их родителям.
2022-01-10T21:36
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общество
видео
дети
инвалидность
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Женщина ухаживает за ребятами с особенностями развития и тратит время и силы на их воспитание. Родных внуков у Нины Увакиной нет, зато подопечных уже не сосчитать. Пенсионерка обучает ребят простейшим бытовым вещам: держать в руках ножик, резать хлеб, чистить овощи, она рисует с ними и учит стихи. Своих подопечных Нина Увакина находит в адаптационных центрах, куда ходят заниматься дети с нарушениями развития. Помощи там всегда рады.
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Пенсионерка из Иркутска стала "бабушкой" для детей с инвалидностью"
Пенсионерка из Иркутска Нина Увакина более 15 лет бесплатно помогает детям с инвалидностью и их родителям. Женщина ухаживает за ребятами с особенностями развития и тратит время и силы на их воспитание. Родных внуков у Нины Увакиной нет, зато подопечных уже не сосчитать. Пенсионерка обучает ребят простейшим бытовым вещам: держать в руках ножик, резать хлеб, чистить овощи, она рисует с ними и учит стихи. Своих подопечных Нина Увакина находит в адаптационных центрах, куда ходят заниматься дети с нарушениями развития. Помощи там всегда рады.
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общество, видео, дети, инвалидность, видео
Пенсионерка из Иркутска стала "бабушкой" для детей с инвалидностью
Пенсионерка из Иркутска Нина Увакина более 15 лет бесплатно помогает детям с инвалидностью и их родителям.
2022-01-10T21:36
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21:36 10.01.2022
 

Пенсионерка из Иркутска стала "бабушкой" для детей с инвалидностью

Читать ria.ru в
Пенсионерка из Иркутска Нина Увакина более 15 лет бесплатно помогает детям с инвалидностью и их родителям.
Женщина ухаживает за ребятами с особенностями развития и тратит время и силы на их воспитание. Родных внуков у Нины Увакиной нет, зато подопечных уже не сосчитать. Пенсионерка обучает ребят простейшим бытовым вещам: держать в руках ножик, резать хлеб, чистить овощи, она рисует с ними и учит стихи. Своих подопечных Нина Увакина находит в адаптационных центрах, куда ходят заниматься дети с нарушениями развития. Помощи там всегда рады.
 
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