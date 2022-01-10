https://ria.ru/20220110/otravlenie-1767150390.html

В Тюмени арестовали продавщицу после смерти девяти человек от метанола

В Тюмени арестовали продавщицу после смерти девяти человек от метанола - РИА Новости, 10.01.2022

В Тюмени арестовали продавщицу после смерти девяти человек от метанола

Центральный суд Тюмени до 5 марта отправил под арест продавщицу магазина, задержанную по делу о гибели людей от метилового спирта, сообщает объединенная... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:53

2022-01-10T12:53

2022-01-10T12:53

происшествия

тюмень

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ТЮМЕНЬ, 10 янв - РИА Новости. Центральный суд Тюмени до 5 марта отправил под арест продавщицу магазина, задержанную по делу о гибели людей от метилового спирта, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области в своем Telegram-канале.По версии следствия, с 3 января подозреваемая продавала гражданам нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. По данным СК, в результате употребления контрафакта погибли 9 человек."Центральный районный суд рассмотрел ходатайство следователя СУСК РФ по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елены Мироевской. Ей предъявлено обвинение в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 2 ст. 238 УК РФ)… Суд определил женщине меру пресечения в виде заключения под стражу по 5 марта 2022 года", - говорится в сообщении.В рамках дела задержаны 10 человек. Сегодня вопрос о мере пресечения будет рассмотрен в отношении четверых из них, пояснили РИА Новости в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

https://ria.ru/20220104/sud-1766543865.html

https://ria.ru/20211117/otravlenie-1759442501.html

тюмень

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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), россия