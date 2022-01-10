14:16 10.01.2022 (обновлено: 15:00 10.01.2022)
Бирюков: новогодние праздники в Москве прошли без аварийных отключений
Новогодняя Москва
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Московские системы жизнеобеспечения в период новогодних праздников работали в штатном режиме, серьезных аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Коммунальные службы все праздники работали в усиленном режиме. Главной задачей было обеспечение бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения города, и с ней отлично справились: в домах москвичей были свет, тепло и вода. Все прошло штатно, аварийных отключений не было", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что на предприятиях и в организациях Комплекса городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Был усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"Все праздничные дни на круглосуточном дежурстве находились 1,5 тысячи аварийных бригад. Наши специалисты заранее подготовили 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения и сформировали запасы резервного топлива на случай нештатных ситуаций", - подчеркнул Бирюков.