https://ria.ru/20220110/otklyucheniya-1767168106.html

Бирюков: новогодние праздники в Москве прошли без аварийных отключений

Бирюков: новогодние праздники в Москве прошли без аварийных отключений - РИА Новости, 10.01.2022

Бирюков: новогодние праздники в Москве прошли без аварийных отключений

Московские системы жизнеобеспечения в период новогодних праздников работали в штатном режиме, серьезных аварийных отключений воды, газа, тепло- и... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T14:16

2022-01-10T14:16

2022-01-10T15:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Московские системы жизнеобеспечения в период новогодних праздников работали в штатном режиме, серьезных аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что на предприятиях и в организациях Комплекса городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Был усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы