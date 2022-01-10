Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220110/otklyucheniya-1767168106.html
Бирюков: новогодние праздники в Москве прошли без аварийных отключений
Бирюков: новогодние праздники в Москве прошли без аварийных отключений - РИА Новости, 10.01.2022
Бирюков: новогодние праздники в Москве прошли без аварийных отключений
Московские системы жизнеобеспечения в период новогодних праздников работали в штатном режиме, серьезных аварийных отключений воды, газа, тепло- и... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:16
2022-01-10T15:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763984864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_68930e50455b5e03c7f048cb3282196d.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Московские системы жизнеобеспечения в период новогодних праздников работали в штатном режиме, серьезных аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что на предприятиях и в организациях Комплекса городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Был усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20220103/kommunalschiki-1766489727.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763984864_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d70d2770e18b38d41d65acb78f7e3b2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
14:16 10.01.2022 (обновлено: 15:00 10.01.2022)
 

Бирюков: новогодние праздники в Москве прошли без аварийных отключений

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовогодняя Москва
Новогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Новогодняя Москва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Московские системы жизнеобеспечения в период новогодних праздников работали в штатном режиме, серьезных аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Коммунальные службы все праздники работали в усиленном режиме. Главной задачей было обеспечение бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения города, и с ней отлично справились: в домах москвичей были свет, тепло и вода. Все прошло штатно, аварийных отключений не было", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что на предприятиях и в организациях Комплекса городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Был усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"Все праздничные дни на круглосуточном дежурстве находились 1,5 тысячи аварийных бригад. Наши специалисты заранее подготовили 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения и сформировали запасы резервного топлива на случай нештатных ситуаций", - подчеркнул Бирюков.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 16:06
Коммунальные сети Москвы работают штатно в праздники, сообщил Бирюков
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
01:28Постпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесцениться
01:19СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
01:17Глава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с Россией
01:15Брокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
23:15На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
23:13Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев
Лента новостейМолния
Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в РадеПостпред в Вене заявил, что угрозы Запада в адрес России могут обесценитьсяСМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализацииГлава МИД Чехии призвал к нормализации отношений с РоссиейБрокер объяснил, когда стоит покупать и продавать рублиГлава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с РоссиейНа юго-востоке Москвы нашли пропавшего подросткаПереговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев