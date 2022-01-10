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В Оренбургской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Оренбургской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 10.01.2022
В Оренбургской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Оренбургской области впервые выявили штамм коронавируса "омикрон" - у вернувшейся из Египта женщины, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:21
2022-01-10T15:21
2022-01-10T18:18
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УФА, 10 янв - РИА Новости. В Оренбургской области впервые выявили штамм коронавируса "омикрон" - у вернувшейся из Египта женщины, сообщили РИА Новости в минздраве региона."Пациентка вернулась из Египта. С 4 января 2022 года она и ее семья находятся в строгой изоляции в домашних условиях под постоянным наблюдением медицинских работников", - сказали в ведомстве.Клинических проявлений у пациентки нет, она прошла полный курс вакцинации, добавили в минздраве.
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15:21 10.01.2022 (обновлено: 18:18 10.01.2022)
В Оренбургской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Оренбургской области выявили первый случай "омикрона" у женщины, вернувшийся из Египта