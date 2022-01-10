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В Москве будут судить аферистов, обманувших ветерана на 400 тысяч рублей
В Москве будут судить аферистов, обманувших ветерана на 400 тысяч рублей - РИА Новости, 10.01.2022
В Москве будут судить аферистов, обманувших ветерана на 400 тысяч рублей
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении двух злоумышленников, обманувших ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина на 400... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:53
2022-01-10T13:05
москва
происшествия
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении двух злоумышленников, обманувших ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина на 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Юго-Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин: 27-летнего жителя Московской области и 28-летнего жителя Липецка. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере)", - говорится в сообщении.Мошенничество было совершено в мае 2021 года по распространенному сценарию: домой 96-летнему ветерану Василию Пронину позвонил мнимый полицейский, который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей - якобы для поимки преступников.Пронин снял деньги со своей сберкнижки, вернулся домой "и по указанию злоумышленников выбросил их с балкона своей квартиры в указанное соучастниками место", отмечается в релизе прокуратуры. Мошенники были впоследствии задержаны и арестованы."В ходе расследования установлена причастность обвиняемых к совершению аналогичных преступлений. В отношении организатора и других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство. Общий ущерб, причиненный троим жителям столицы, превышает 1 миллион рублей, который частично возмещен", - сообщило ведомство. Уголовное дело будет направлено в Измайловский районный суд для рассмотрения по существу.Василий Пронин - участник битвы на Курской дуге. На прошедшем 9 мая 2021 года параде Победы он сидел рядом с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент "чудовищной ситуацией", а мошенников – "подонками".
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москва, происшествия, великая отечественная война (1941-1945), россия
12:53 10.01.2022 (обновлено: 13:05 10.01.2022)
 
В Москве будут судить аферистов, обманувших ветерана на 400 тысяч рублей

В Москве будут судить аферистов, обманувших ветерана войны Пронина на 400 тысяч рублей

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении двух злоумышленников, обманувших ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина на 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Юго-Восточного административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин: 27-летнего жителя Московской области и 28-летнего жителя Липецка. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере)", - говорится в сообщении.
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Мошенничество было совершено в мае 2021 года по распространенному сценарию: домой 96-летнему ветерану Василию Пронину позвонил мнимый полицейский, который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тысяч рублей - якобы для поимки преступников.
Пронин снял деньги со своей сберкнижки, вернулся домой "и по указанию злоумышленников выбросил их с балкона своей квартиры в указанное соучастниками место", отмечается в релизе прокуратуры. Мошенники были впоследствии задержаны и арестованы.
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"В ходе расследования установлена причастность обвиняемых к совершению аналогичных преступлений. В отношении организатора и других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство. Общий ущерб, причиненный троим жителям столицы, превышает 1 миллион рублей, который частично возмещен", - сообщило ведомство. Уголовное дело будет направлено в Измайловский районный суд для рассмотрения по существу.
Василий Пронин - участник битвы на Курской дуге. На прошедшем 9 мая 2021 года параде Победы он сидел рядом с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент "чудовищной ситуацией", а мошенников – "подонками".
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