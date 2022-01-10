https://ria.ru/20220110/morozy-1767189064.html
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.01.2022
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого 20-градусного мороза, сообщает... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:10
2022-01-10T16:10
2022-01-10T16:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого 20-градусного мороза, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра России, с 03 до 11 часов 11 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры, местами до минус 20 градусов", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок.
https://ria.ru/20220110/pogoda-1767176284.html
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общество, санкт-петербург, погода, россия
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Санкт-Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за 20-градусного мороза