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В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.01.2022
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого 20-градусного мороза, сообщает... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T16:10
2022-01-10T16:10
общество
санкт-петербург
погода
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого 20-градусного мороза, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра России, с 03 до 11 часов 11 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры, местами до минус 20 градусов", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок.
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общество, санкт-петербург, погода, россия
16:10 10.01.2022
 
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за 20-градусного мороза

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаснеженная Кронверкская набережная в Санкт-Петербурге
Заснеженная Кронверкская набережная в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого 20-градусного мороза, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра России, с 03 до 11 часов 11 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры, местами до минус 20 градусов", - говорится в сообщении.
Городские власти просят жителей соблюдать осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок.
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