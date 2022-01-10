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Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль
Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль - РИА Новости, 10.01.2022
Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,062 рубля, до 85,1315 рубля, курс доллара - на 83,89 копейки, до 75,1315 рубля,... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T14:14
2022-01-10T14:14
2022-01-10T14:25
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 1,062 рубля, до 85,1315 рубля, курс доллара - на 83,89 копейки, до 75,1315 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 93,93 копейки, составив 79,6315 рубля.
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экономика, рубль, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия, доллар
14:14 10.01.2022 (обновлено: 14:25 10.01.2022)
Официальный курс евро на вторник вырос более чем на рубль
Официальный курс евро на вторник вырос на 1,06 рубля, до 85,13 рубля