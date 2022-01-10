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Казахстан настроен на развитие сотрудничества с Евросоюзом, заявил Токаев
Казахстан настроен на развитие сотрудничества с Евросоюзом, заявил Токаев - РИА Новости, 10.01.2022
Казахстан настроен на развитие сотрудничества с Евросоюзом, заявил Токаев
Казахстан привержен соблюдению своих международных обязательств и настроен на развитие сотрудничества с странами Евросоюза и его институтами, заявил президент... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T18:08
2022-01-10T18:26
в мире
казахстан
евросоюз
шарль мишель
евросовет
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Казахстан привержен соблюдению своих международных обязательств и настроен на развитие сотрудничества с странами Евросоюза и его институтами, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.Токаев провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Беседа в формате видеоконференции состоялась по инициативе европейской стороны."Президент (в ходе беседы) подчеркнул приверженность Казахстана соблюдению всех своих международных обязательств и подтвердил настрой на дальнейшее развитие сотрудничества с институтами Европейского Союза и его государствами-членами", - сообщает пресс-служба главы государства.
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в мире, казахстан, евросоюз, шарль мишель, евросовет, касым-жомарт токаев
18:08 10.01.2022 (обновлено: 18:26 10.01.2022)
 
Казахстан настроен на развитие сотрудничества с Евросоюзом, заявил Токаев

Президент Токаев: Казахстан настроен развивать сотрудничество с институтами и странами ЕС

© Фото пресс-службы Президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
© Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения к народу Казахстана
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НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Казахстан привержен соблюдению своих международных обязательств и настроен на развитие сотрудничества с странами Евросоюза и его институтами, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Токаев провел переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Беседа в формате видеоконференции состоялась по инициативе европейской стороны.
"Президент (в ходе беседы) подчеркнул приверженность Казахстана соблюдению всех своих международных обязательств и подтвердил настрой на дальнейшее развитие сотрудничества с институтами Европейского Союза и его государствами-членами", - сообщает пресс-служба главы государства.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 14:17Беспорядки в Казахстане
Евросоюз принял к сведению обращение Казахстана за помощью в ОДКБ
 
В миреКазахстанЕвросоюзШарль МишельЕвросоветКасым-Жомарт Токаев
 
 
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