16:27 10.01.2022 (обновлено: 16:43 10.01.2022)
Матвиенко высоко оценила действия властей Казахстана по наведению порядка
Спикер СФ Матвиенко высоко оценила действия властей Казахстана по восстановлению порядка
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в Совфеде высоко оценивают уверенные действия руководства Казахстана, направленные на наведение порядка в стране, и отметила, что Россия будет и впредь поддерживать Казахстан.
"Высоко оцениваем уверенные и последовательные действия руководства Казахстана по установлению конституционного порядка. Готовы и далее поддерживать вас в преодоление любых трудностей", - говорится в направленной Матвиенко телеграмме председателю Сената Казахстана Маулену Ашимбаеву.
Спикер Совфеда отметила, что в верхней палате российского парламента с тревогой восприняли трагические последствия драматических событий, произошедших в ряде регионов Казахстана.
"Скорбим вместе с вами, со всем братским народом республики. От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами трагических событий. Прошу передать наши слова сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Убеждена, что мужественный народ Казахстана с достоинством переживет это испытание", - говорится в телеграмме.
"Бандитско-террористический акт агрессии показал масштабы своей разрушительной силы, вызвал прямую угрозу не только суверенитету и территориальной целостности республики, но и безопасности государств-соседей. Решительно осуждаем не имеющие оправдания бесчеловечные действия, направленные на втягивание страны в пучину хаоса и беззакония и повлекшей же гибели людей. Их организаторы, несомненно, понесут заслуженное наказание", - также говорится в телеграмме.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.