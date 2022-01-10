Замглавы администрации Алма-Атинской области пострадал во время беспорядков
СМИ: замглавы администрации Алма-Атинской области Турлашов пострадал во время беспорядков
© REUTERS / Mariya GordeyevaПриспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Заместитель акима (главы администрации - ред.) Алма-Атинской области Ляззат Турлашов пострадал во время беспорядков 5 января, сейчас он находится в больнице, сообщает в понедельник портал Tengrinews.kz.
"Во время беспорядков 5 января пострадал заместитель акима Алматинской области Ляззат Турлашов. Сейчас 61-летний чиновник находится в больнице", - говорится в сообщении.
Как рассказали в администрации региона, он вышел, чтобы успокоить молодежь, но в результате Турлашова избили. "Он вышел успокоить молодежь, но там, как мы уже видим, была не толпа, которая выдвигала свои призывы, а была агрессивная толпа... Они не стали его слушать и начали его избивать. К счастью, его удалось отбить", - приводит портал сообщение акимата региона.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.