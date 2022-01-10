https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767120979.html

Токаев сравнил устраивавших беспорядки в Алма-Ате с гиенами

Токаев сравнил устраивавших беспорядки в Алма-Ате с гиенами - РИА Новости, 10.01.2022

Токаев сравнил устраивавших беспорядки в Алма-Ате с гиенами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сравнил нападение на Алма-Ату с атакой огромной стаи гиен, произошедшее, по его словам, войдет в историю как... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T10:49

2022-01-10T10:49

2022-01-10T12:05

беспорядки в казахстане

казахстан

алма-ата

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НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сравнил нападение на Алма-Ату с атакой огромной стаи гиен, произошедшее, по его словам, войдет в историю как алмаатинская трагедия."Организаторы нападения на Казахстан утроили несколько волн агрессии. На первом этапе состоялись мирные протесты, затем, в частности в Алма-Ате, были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики... А потом началось то, что в историю войдет, наверное, как алмаатинская трагедия", - заявил Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767140915.html

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"Как огромная стая гиен ринулись вооруженные боевики" – Токаев о ситуации в Алма-Ате Токаев сравнил устраивавших беспорядки в Алма-Ате с гиенами. Президент Казахстана Токаев назвал погромы в Алма-Ате трагедией 2022-01-10T10:49 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, алма-ата, касым-жомарт токаев, в мире, оон, одкб, жанаозен, актау