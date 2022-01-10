10:48 10.01.2022 (обновлено: 11:21 10.01.2022)
Токаев пообещал жестко пресекать любые экстремистские действия
Президент Казахстана Токаев пообещал жестко пресекать любые экстремистские действия
© Sputnik / Александр Мироглов
На улице Сатпаева в Алма-Ате после беспорядков
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Власти Казахстана будут жестко пресекать любые экстремистские действия, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Мы будем твердо защищать право народа Казахстана на мирное волеизъявление и открытый диалог с властью. В то же время мы будем жестко пресекать любые формы насильственного экстремизма и тем более боевые действия против Казахстана, как это произошло недавно", - заявил Токаев.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.