https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767108565.html

Слуцкий сравнил заявления Блинкена о Казахстане с риторикой холодной войны

Слуцкий сравнил заявления Блинкена о Казахстане с риторикой холодной войны - РИА Новости, 10.01.2022

Слуцкий сравнил заявления Блинкена о Казахстане с риторикой холодной войны

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о событиях в Казахстане напоминают риторику холодной войны, заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T09:42

2022-01-10T09:42

2022-01-10T10:35

беспорядки в казахстане

в мире

югославия

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одкб

госдума рф

энтони блинкен

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о событиях в Казахстане напоминают риторику холодной войны, заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.Блинкен в воскресенье заявил, что США просят у Казахстана разъяснений по поводу того, почему власти приняли решение обратиться за помощью в ОДКБ для стабилизации обстановки в стране.По оценке Слуцкого, такие заявления "тянут на отдельную номинацию "Мировой жандарм". "То снова Вашингтону мерещатся призраки СССР, то госдеп требует от Казахстана отчета о необходимости привлечения коллективных сил ОДКБ для нормализации ситуации в стране на фоне террористической угрозы. Мол, по его словам, казахстанское руководство должно было мирно и без посторонней помощи, а лучше, наверное, и с голыми руками выйти против вооруженных банд боевиков, которых Блинкен упорно называет демонстрантами", - написал глава комитета ГД в своем Telegram-канале."В миф об "американской исключительности" в современных реалиях верят все меньше людей, а подобные заявления все больше напоминают риторику холодной войны и блокового противостояния", - добавил российский политик.Слуцкий также напомнил, что год назад мирно не были решены вопросы с несогласными с итогами выборов президента США и штурмовавших Капитолий признали не протестующими, а экстремистами - со всеми вытекающими для них жесткими последствиями."Почему же нельзя было оставить с миром и не вмешиваться в дела Югославии, Ирака, Ливии, Сирии? Ответ - двойные стандарты и продолжение борьбы за установление собственной гегемонии", - отметил парламентарий.Также, по его словам, "страшилки о "ресоветизации" не помогут взять реванш в попытках построения однополярного мира.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767091236.html

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