Посольство России выразило соболезнования родным погибших в Казахстане
Посольство России выразило соболезнования родным погибших в беспорядках в Казахстане
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПодразделения полиции у дворца президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
Подразделения полиции у дворца президента Казахстана "Акорда" в Нур-Султане
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Посольство России в Казахстане выразило соболезнования родным и близким погибших в результате беспорядков в республике.
"В связи с объявленным 10 января 2022 года днем общенационального траура в Республике Казахстан посольство России выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий, произошедших в республике в первые дни января, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.