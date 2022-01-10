В миссии ЕС заявили о готовности помочь Казахстану в урегулировании кризиса
В представительстве ЕС заявили о готовности помочь Казахстану в урегулировании кризиса
© Sputnik / Александр Мироглов
На улице Сатпаева в Алма-Ате после беспорядков
НУР-СУЛТАН, 10 янв - РИА Новости. Представительство Евросоюза в Казахстане выразило готовность помочь стране в урегулировании кризиса после беспорядков.
В миссии призвали казахстанские власти выполнять "свои обязательства в это непростое время, включая уважение прав человека и основных свобод своих граждан, в частности, свободы собраний, свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации".
"Мы готовы помочь в мирном урегулировании кризиса. Внешняя военная поддержка должна уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также основные права всех граждан", - говорится в заявлении представительства, опубликованном в Twitter.
Great concern about developments in #Kazakhstan.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2022
Rights and security of civilians must be guaranteed.
External military assistance brings back memories of situations to be avoided.
EU is ready to support in addressing this crisis.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По уточненным данным МВД республики, погибли 16 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.