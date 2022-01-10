https://ria.ru/20220110/kazakhstan-1767089729.html

Антонов призвал демократические силы в мире помогать властям Казахстана

Антонов призвал демократические силы в мире помогать властям Казахстана - РИА Новости, 10.01.2022

Антонов призвал демократические силы в мире помогать властям Казахстана

Все демократические силы в мире должны помочь властям Казахстана оправиться от недавних потрясений, а не пытаться расшатать ситуацию в стране еще больше, заявил РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T01:49

2022-01-10T01:49

2022-01-10T02:12

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Все демократические силы в мире должны помочь властям Казахстана оправиться от недавних потрясений, а не пытаться расшатать ситуацию в стране еще больше, заявил в воскресенье посол РФ в США Анатолий Антонов."Сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию", - сказал Антонов, чей комментарий опубликован на странице российской дипмиссии в Facebook.

https://ria.ru/20220108/kazakhstan-1766920485.html

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в мире, казахстан, сша, россия