15:08 10.01.2022 (обновлено: 15:23 10.01.2022)
В Подмосковье вводят систему голосования оценки качества школьных столовых
Организация питания в школах
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Система голосования для оценки качества школьных столовых вводится в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев на оперативном совещании с главами округов и министрами.
"Хочу напомнить, что тема школьного питания всегда была очень чувствительной. Мы все переживаем за наших детей, и в последние два дня второй четверти мы провели опрос 870 тысяч школьников - и малышей с 1 по 4 класс, и старшеклассников. Такие голосования детей и родителей будут проводится каждые последние два дня каждой четверти, чтобы там, где питание вызывает какие-то нарекания, мы принимали соответствующие решения, а именно: те, кто кормят хорошо - работают в Подмосковье, те, кто кормит детей неважно - не работает в Подмосковье", - сказал губернатор.
Министр образования Московской области Илья Бронштейн уточил, что с начала учебного года в родительском контроле приняло участие более 22 тысяч родителей, а школьное питание на сегодняшний день организуется более чем в 1500 школьных столовых Подмосковья. Почти миллион ребят ежедневно пользуются возможностью питаться в школе. Разработано единое типовое меню на 10 дней. В текущем году стоимость школьного завтрака в Подмосковье составляет 71 рубль 30 копеек.