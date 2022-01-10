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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220110/golosovanie-1767178338.html
В Подмосковье вводят систему голосования оценки качества школьных столовых
В Подмосковье вводят систему голосования оценки качества школьных столовых - РИА Новости, 10.01.2022
В Подмосковье вводят систему голосования оценки качества школьных столовых
Система голосования для оценки качества школьных столовых вводится в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев на оперативном совещании с главами округов... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:08
2022-01-10T15:23
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Система голосования для оценки качества школьных столовых вводится в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев на оперативном совещании с главами округов и министрами.Министр образования Московской области Илья Бронштейн уточил, что с начала учебного года в родительском контроле приняло участие более 22 тысяч родителей, а школьное питание на сегодняшний день организуется более чем в 1500 школьных столовых Подмосковья. Почти миллион ребят ежедневно пользуются возможностью питаться в школе. Разработано единое типовое меню на 10 дней. В текущем году стоимость школьного завтрака в Подмосковье составляет 71 рубль 30 копеек.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сн_образование, социальный навигатор
15:08 10.01.2022 (обновлено: 15:23 10.01.2022)
 

В Подмосковье вводят систему голосования оценки качества школьных столовых

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Организация питания в школах
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Система голосования для оценки качества школьных столовых вводится в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев на оперативном совещании с главами округов и министрами.
"Хочу напомнить, что тема школьного питания всегда была очень чувствительной. Мы все переживаем за наших детей, и в последние два дня второй четверти мы провели опрос 870 тысяч школьников - и малышей с 1 по 4 класс, и старшеклассников. Такие голосования детей и родителей будут проводится каждые последние два дня каждой четверти, чтобы там, где питание вызывает какие-то нарекания, мы принимали соответствующие решения, а именно: те, кто кормят хорошо - работают в Подмосковье, те, кто кормит детей неважно - не работает в Подмосковье", - сказал губернатор.
Министр образования Московской области Илья Бронштейн уточил, что с начала учебного года в родительском контроле приняло участие более 22 тысяч родителей, а школьное питание на сегодняшний день организуется более чем в 1500 школьных столовых Подмосковья. Почти миллион ребят ежедневно пользуются возможностью питаться в школе. Разработано единое типовое меню на 10 дней. В текущем году стоимость школьного завтрака в Подмосковье составляет 71 рубль 30 копеек.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
15:06Новости Подмосковья
Губернатор Подмосковья поручил добавить пельмени в школьное меню
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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