В Подмосковье вводят систему голосования оценки качества школьных столовых

"Хочу напомнить, что тема школьного питания всегда была очень чувствительной. Мы все переживаем за наших детей, и в последние два дня второй четверти мы провели опрос 870 тысяч школьников - и малышей с 1 по 4 класс, и старшеклассников. Такие голосования детей и родителей будут проводится каждые последние два дня каждой четверти, чтобы там, где питание вызывает какие-то нарекания, мы принимали соответствующие решения, а именно: те, кто кормят хорошо - работают в Подмосковье, те, кто кормит детей неважно - не работает в Подмосковье", - сказал губернатор.