Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220110/festival-1767177906.html
В Москве пройдет II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова
В Москве пройдет II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова - РИА Новости, 10.01.2022
В Москве пройдет II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова
В Москве 17 января 2022 года на Исторической сцене Государственного академического Большого театра пройдет открытие II Международного музыкального фестиваля... РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T15:18
2022-01-10T15:18
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150116/74/1501167490_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_2a877cb44b975ef7382c6559d2cf5293.jpg
МОСКВА, 10 янв - Пресс-служба Благотворительного фонда Валерия Халилова и Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. В Москве 17 января 2022 года на Исторической сцене Государственного академического Большого театра пройдет открытие II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова, который продлится до 30 января.Открытию фестиваля будет предшествовать торжественный молебен перед началом всякого доброго дела в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.Организатор фестиваля — Благотворительный фонд Валерия Халилова при поддержке Фонда президентских грантов, Департамента культуры Минобороны России, ООО "Газпром трансгаз Москва" и ООО Агентство "ЛУКОМ-А". Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России, дирижер, директор Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента, член Совета Благотворительного фонда Валерия Халилова Андрей Колотушкин.В 2022 году фестиваль посвящен 350-летию со дня рождения Петра I и 70-летию со дня рождения Валерия Халилова, выдающегося российского и советского композитора и военного дирижера.Откроется фестиваль выступлением на Исторической сцене Большого театра Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением народного артиста России и Республики Татарстан Александра Сладковского и Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова под управлением заслуженного артиста России полковника Геннадия Саченюка."Валерий Халилов в моей судьбе сыграл очень важную роль и как музыкант, и как полководец, и даже практически как отец, — подчеркивает художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский, председатель жюри Международного конкурса дирижеров имени В. М. Халилова. — Валерий Михайлович был невероятно глубоким музыкантом, очень пытливым человеком, замечательным композитором, и исполняемая нашим оркестром в первом отделении концерта-открытия Третья симфония Сергея Рахманинова в полной мере отвечает характеру Валерия Халилова. Этот фестиваль вновь должен стать ярким событием, которое будет напоминать, что Валерий Халилов всегда остается с нами".Во втором отделении концерта-открытия в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова прозвучат самые известные военно-патриотические и народные песни из золотого фонда Ансамбля: "Песня о тачанке", "Смуглянка", "В путь", "Александровская песня", "Ах ты, степь широкая", "Вдоль по Питерской", "Калинка", а также каватина Фигаро из оперы "Севильский цирюльник" Дж. Россини и ариозо Матери из кантаты "Нам нужен мир" А. Новикова. Украшением программы станут искрометные пляски "Казачья кавалерийская", "Сорочинская ярмарка" и "Зимушка-зима".Также в концерте вместе с Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова примет участие Александра Пахмутова — советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель.В финале концерта — открытия IIМеждународного фестиваля Валерия Халилова будут исполнены две песни Валерия Халилова: "Армия и флот" и "Навсегда великая страна".Приобрести билеты на концерт-открытие 17 января 2022 года на Исторической сцене Большого театра можно на сайте фестиваля khalilovfestival.com.Генеральный информационный партнер — РИА Новости.О Валерии Михайловиче Халилове (30.01.1952–25.12.2016).Выдающийся деятель военной музыки, дирижер, композитор, инициатор и организатор многочисленных всероссийских и международных фестивалей духовой музыки.Генерал-лейтенант, народный артист России, народный артист Республики Дагестан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Тыва, член Союза композиторов России, начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации – главный военный дирижер (2002–2016 гг.), начальник Ансамбля - художественный руководитель Академического Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова (апрель–декабрь 2016 года), профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, основатель и президент Ассоциации "Духовое общество".О некоммерческой организации.Благотворительный фонд Валерия Халилова создан в 2019 году семьей и соратниками Валерия Михайловича.Основная цель работы фонда - увековечивание памяти выдающегося дирижера, композитора и музыканта, а также продолжение проектов и творчества Валерия Халилова, связанных с поддержкой и развитием военно-музыкальной и российской музыкальной культуры, пропаганда лучших традиций военной музыки, способствующих духовному развитию российской армии, активизация творческого и культурного потенциала регионов Российской Федерации.Председатель Совета фонда - супруга народного артиста России, композитора, генерал-лейтенанта Валерия Халилова Наталья Халилова.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150116/74/1501167490_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_bdd7b2b12f773d9e4d79d972e417849c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
15:18 10.01.2022
 

В Москве пройдет II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМузыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве
Музыканты из оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - Пресс-служба Благотворительного фонда Валерия Халилова и Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. В Москве 17 января 2022 года на Исторической сцене Государственного академического Большого театра пройдет открытие II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова, который продлится до 30 января.
Открытию фестиваля будет предшествовать торжественный молебен перед началом всякого доброго дела в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.
Организатор фестиваля — Благотворительный фонд Валерия Халилова при поддержке Фонда президентских грантов, Департамента культуры Минобороны России, ООО "Газпром трансгаз Москва" и ООО Агентство "ЛУКОМ-А". Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России, дирижер, директор Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента, член Совета Благотворительного фонда Валерия Халилова Андрей Колотушкин.
В 2022 году фестиваль посвящен 350-летию со дня рождения Петра I и 70-летию со дня рождения Валерия Халилова, выдающегося российского и советского композитора и военного дирижера.
Откроется фестиваль выступлением на Исторической сцене Большого театра Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением народного артиста России и Республики Татарстан Александра Сладковского и Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова под управлением заслуженного артиста России полковника Геннадия Саченюка.
"Валерий Халилов в моей судьбе сыграл очень важную роль и как музыкант, и как полководец, и даже практически как отец, — подчеркивает художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский, председатель жюри Международного конкурса дирижеров имени В. М. Халилова. — Валерий Михайлович был невероятно глубоким музыкантом, очень пытливым человеком, замечательным композитором, и исполняемая нашим оркестром в первом отделении концерта-открытия Третья симфония Сергея Рахманинова в полной мере отвечает характеру Валерия Халилова. Этот фестиваль вновь должен стать ярким событием, которое будет напоминать, что Валерий Халилов всегда остается с нами".
Во втором отделении концерта-открытия в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова прозвучат самые известные военно-патриотические и народные песни из золотого фонда Ансамбля: "Песня о тачанке", "Смуглянка", "В путь", "Александровская песня", "Ах ты, степь широкая", "Вдоль по Питерской", "Калинка", а также каватина Фигаро из оперы "Севильский цирюльник" Дж. Россини и ариозо Матери из кантаты "Нам нужен мир" А. Новикова. Украшением программы станут искрометные пляски "Казачья кавалерийская", "Сорочинская ярмарка" и "Зимушка-зима".
Также в концерте вместе с Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова примет участие Александра Пахмутова — советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель.
В финале концерта — открытия IIМеждународного фестиваля Валерия Халилова будут исполнены две песни Валерия Халилова: "Армия и флот" и "Навсегда великая страна".
Приобрести билеты на концерт-открытие 17 января 2022 года на Исторической сцене Большого театра можно на сайте фестиваля khalilovfestival.com.
Генеральный информационный партнер — РИА Новости.
О Валерии Михайловиче Халилове (30.01.1952–25.12.2016).
Выдающийся деятель военной музыки, дирижер, композитор, инициатор и организатор многочисленных всероссийских и международных фестивалей духовой музыки.
Генерал-лейтенант, народный артист России, народный артист Республики Дагестан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Тыва, член Союза композиторов России, начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации – главный военный дирижер (2002–2016 гг.), начальник Ансамбля - художественный руководитель Академического Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова (апрель–декабрь 2016 года), профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, основатель и президент Ассоциации "Духовое общество".
О некоммерческой организации.
Благотворительный фонд Валерия Халилова создан в 2019 году семьей и соратниками Валерия Михайловича.
Основная цель работы фонда - увековечивание памяти выдающегося дирижера, композитора и музыканта, а также продолжение проектов и творчества Валерия Халилова, связанных с поддержкой и развитием военно-музыкальной и российской музыкальной культуры, пропаганда лучших традиций военной музыки, способствующих духовному развитию российской армии, активизация творческого и культурного потенциала регионов Российской Федерации.
Председатель Совета фонда - супруга народного артиста России, композитора, генерал-лейтенанта Валерия Халилова Наталья Халилова.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газа
00:39В США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИ
00:22В Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в Женеве
00:00Пожар в многоквартирном доме в Ялте локализовали
23:55Псаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в Женеве
23:55Умер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены
23:54Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан России
23:48Госдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБ
23:42Госдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениям
23:31США не проводят параллели между Казахстаном и Украиной
23:28США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТО
23:25Метрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face Pay
23:25Байдену пока не доложили о результатах переговоров с Россией
23:15На юго-востоке Москвы нашли пропавшего подростка
23:13Переговоры России и США прошли на равных, заявил Косачев
23:07Госдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с Россией
23:00США и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДР
23:00Самолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 84 граждан России
22:55Эксперт оценил итоги российско-американских переговоров в Женеве
22:51На юго-востоке Москвы пропал подросток
Лента новостейМолния
Глава Саксонии заявил о зависимости от российского газаВ США человеку успешно пересадили свиное сердце, пишут СМИВ Госдепе прокомментировали предложения США в адрес России в ЖеневеПожар в многоквартирном доме в Ялте локализовалиПсаки: США готовятся к "дезинформации" о переговорах в ЖеневеУмер мультимиллионер Дерст, обвиняемый в убийстве своей жены Военно-транспортные самолеты эвакуировали из Казахстана 1697 граждан РоссииГосдеп прокомментировал скандальное заявление Блинкена о миротворцах ОДКБГосдеп не ждал от встречи с Россией договоренностей по ракетным вооружениямСША не проводят параллели между Казахстаном и Украиной США считают, что Украина должна иметь шанс вступить к НАТОМетрополитен опроверг сообщение о штрафе за проезд без маски через Face PayБайдену пока не доложили о результатах переговоров с РоссиейНа юго-востоке Москвы нашли пропавшего подросткаПереговоры России и США прошли на равных, заявил КосачевГосдеп назвал предложение, которое не будет обсуждать с РоссиейСША и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДРСамолет ВКС доставил из Алма-Аты в Москву 84 граждан РоссииЭксперт оценил итоги российско-американских переговоров в ЖеневеНа юго-востоке Москвы пропал подросток