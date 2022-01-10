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В Москве пройдет II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова

В Москве пройдет II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова - РИА Новости, 10.01.2022

В Москве пройдет II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова

В Москве 17 января 2022 года на Исторической сцене Государственного академического Большого театра пройдет открытие II Международного музыкального фестиваля... РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T15:18

2022-01-10T15:18

2022-01-10T15:18

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МОСКВА, 10 янв - Пресс-служба Благотворительного фонда Валерия Халилова и Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. В Москве 17 января 2022 года на Исторической сцене Государственного академического Большого театра пройдет открытие II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова, который продлится до 30 января.Открытию фестиваля будет предшествовать торжественный молебен перед началом всякого доброго дела в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.Организатор фестиваля — Благотворительный фонд Валерия Халилова при поддержке Фонда президентских грантов, Департамента культуры Минобороны России, ООО "Газпром трансгаз Москва" и ООО Агентство "ЛУКОМ-А". Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России, дирижер, директор Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента, член Совета Благотворительного фонда Валерия Халилова Андрей Колотушкин.В 2022 году фестиваль посвящен 350-летию со дня рождения Петра I и 70-летию со дня рождения Валерия Халилова, выдающегося российского и советского композитора и военного дирижера.Откроется фестиваль выступлением на Исторической сцене Большого театра Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением народного артиста России и Республики Татарстан Александра Сладковского и Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова под управлением заслуженного артиста России полковника Геннадия Саченюка."Валерий Халилов в моей судьбе сыграл очень важную роль и как музыкант, и как полководец, и даже практически как отец, — подчеркивает художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский, председатель жюри Международного конкурса дирижеров имени В. М. Халилова. — Валерий Михайлович был невероятно глубоким музыкантом, очень пытливым человеком, замечательным композитором, и исполняемая нашим оркестром в первом отделении концерта-открытия Третья симфония Сергея Рахманинова в полной мере отвечает характеру Валерия Халилова. Этот фестиваль вновь должен стать ярким событием, которое будет напоминать, что Валерий Халилов всегда остается с нами".Во втором отделении концерта-открытия в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова прозвучат самые известные военно-патриотические и народные песни из золотого фонда Ансамбля: "Песня о тачанке", "Смуглянка", "В путь", "Александровская песня", "Ах ты, степь широкая", "Вдоль по Питерской", "Калинка", а также каватина Фигаро из оперы "Севильский цирюльник" Дж. Россини и ариозо Матери из кантаты "Нам нужен мир" А. Новикова. Украшением программы станут искрометные пляски "Казачья кавалерийская", "Сорочинская ярмарка" и "Зимушка-зима".Также в концерте вместе с Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова примет участие Александра Пахмутова — советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель.В финале концерта — открытия IIМеждународного фестиваля Валерия Халилова будут исполнены две песни Валерия Халилова: "Армия и флот" и "Навсегда великая страна".Приобрести билеты на концерт-открытие 17 января 2022 года на Исторической сцене Большого театра можно на сайте фестиваля khalilovfestival.com.Генеральный информационный партнер — РИА Новости.О Валерии Михайловиче Халилове (30.01.1952–25.12.2016).Выдающийся деятель военной музыки, дирижер, композитор, инициатор и организатор многочисленных всероссийских и международных фестивалей духовой музыки.Генерал-лейтенант, народный артист России, народный артист Республики Дагестан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Тыва, член Союза композиторов России, начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации – главный военный дирижер (2002–2016 гг.), начальник Ансамбля - художественный руководитель Академического Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова (апрель–декабрь 2016 года), профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, основатель и президент Ассоциации "Духовое общество".О некоммерческой организации.Благотворительный фонд Валерия Халилова создан в 2019 году семьей и соратниками Валерия Михайловича.Основная цель работы фонда - увековечивание памяти выдающегося дирижера, композитора и музыканта, а также продолжение проектов и творчества Валерия Халилова, связанных с поддержкой и развитием военно-музыкальной и российской музыкальной культуры, пропаганда лучших традиций военной музыки, способствующих духовному развитию российской армии, активизация творческого и культурного потенциала регионов Российской Федерации.Председатель Совета фонда - супруга народного артиста России, композитора, генерал-лейтенанта Валерия Халилова Наталья Халилова.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы