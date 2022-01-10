https://ria.ru/20220110/bakhreyn-1767139073.html

Бахрейн упростил правила въезда для туристов

Бахрейн упростил правила въезда для туристов - РИА Новости, 10.01.2022

Бахрейн упростил правила въезда для туристов

Бахрейн смягчил условия въезда для привитых и переболевших коронавирусом путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.01.2022

2022-01-10T12:31

2022-01-10T12:31

2022-01-10T12:31

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бахрейн смягчил условия въезда для привитых и переболевших коронавирусом путешественников, сообщает АТОР.По информации Минздрава королевства, с 9 января 2022 года вступают в силу новые правила въезда для пассажиров в возрасте от шести лет и старше.Теперь вакцинированным и переболевшим (с момента выздоровления должно пройти не более восьми месяцев) по прибытии нужно сдать только один ПЦР-тест на COVID-19. Ранее их было три: после пересечения границы, а затем на пятый и десятый дни после пересечения границы.Для невакцинированных туристов от 12 лет все так же действует десятидневный карантин. Детям младшего возраста можно въезжать без прививки и избежать изоляции, если вакцинированы родители.Кроме того, с 48 до 72 часов увеличен срок действия справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. Она должна быть обязательно на английском языке и с QR- кодом. Этот документ требуют у вакцинированных и переболевших гостей.Бахрейн открыт для привитых россиян без карантина, страна признает сертификаты о вакцинации "Спутник V" и ревакцинации "Спутник Лайт". Визу можно получить по прибытии. Авиасообщение было возобновлено с 9 августа.

https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

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