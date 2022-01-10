https://ria.ru/20220110/bakhreyn-1767139073.html
Бахрейн упростил правила въезда для туристов
Бахрейн упростил правила въезда для туристов - РИА Новости, 10.01.2022
Бахрейн упростил правила въезда для туристов
Бахрейн смягчил условия въезда для привитых и переболевших коронавирусом путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T12:31
2022-01-10T12:31
2022-01-10T12:31
туризм
бахрейн
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
коронавирус covid-19
куда поехать
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152631/00/1526310013_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_d57206c3fd809fc11d7d13e603daa0a5.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бахрейн смягчил условия въезда для привитых и переболевших коронавирусом путешественников, сообщает АТОР.По информации Минздрава королевства, с 9 января 2022 года вступают в силу новые правила въезда для пассажиров в возрасте от шести лет и старше.Теперь вакцинированным и переболевшим (с момента выздоровления должно пройти не более восьми месяцев) по прибытии нужно сдать только один ПЦР-тест на COVID-19. Ранее их было три: после пересечения границы, а затем на пятый и десятый дни после пересечения границы.Для невакцинированных туристов от 12 лет все так же действует десятидневный карантин. Детям младшего возраста можно въезжать без прививки и избежать изоляции, если вакцинированы родители.Кроме того, с 48 до 72 часов увеличен срок действия справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. Она должна быть обязательно на английском языке и с QR- кодом. Этот документ требуют у вакцинированных и переболевших гостей.Бахрейн открыт для привитых россиян без карантина, страна признает сертификаты о вакцинации "Спутник V" и ревакцинации "Спутник Лайт". Визу можно получить по прибытии. Авиасообщение было возобновлено с 9 августа.
https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html
https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html
бахрейн
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152631/00/1526310013_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_8e1ab5ecc84c59f66a58e9afe3b7c49b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахрейн, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
Бахрейн упростил правила въезда для туристов
Власти Бахрейна сокращают количество ПЦР-тестов для прибывающих туристов
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Бахрейн смягчил условия въезда для привитых и переболевших коронавирусом путешественников, сообщает
АТОР.
По информации Минздрава королевства, с 9 января 2022 года вступают в силу новые правила въезда для пассажиров в возрасте от шести лет и старше.
Теперь вакцинированным и переболевшим (с момента выздоровления должно пройти не более восьми месяцев) по прибытии нужно сдать только один ПЦР-тест на COVID-19. Ранее их было три: после пересечения границы, а затем на пятый и десятый дни после пересечения границы.
Для невакцинированных туристов от 12 лет все так же действует десятидневный карантин. Детям младшего возраста можно въезжать без прививки и избежать изоляции, если вакцинированы родители.
Кроме того, с 48 до 72 часов увеличен срок действия справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. Она должна быть обязательно на английском языке и с QR- кодом. Этот документ требуют у вакцинированных и переболевших гостей.
Бахрейн открыт для привитых россиян без карантина, страна признает сертификаты о вакцинации "Спутник V" и ревакцинации "Спутник Лайт". Визу можно получить по прибытии. Авиасообщение было возобновлено с 9 августа.