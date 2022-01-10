В Тюмени арестовали шестерых фигурантов дела о сбыте метанола
Суд арестовал на два месяца шестерых фигурантов дела о сбыте метилового спирта в Тюмени
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
ТЮМЕНЬ, 10 янв - РИА Новости. Центральный суд Тюмени удовлетворил ходатайство следствия в отношении четырех фигурантов уголовного дела об отравлении метиловым спиртом и отправил их под арест на два месяца, ранее еще двум задержанным фигурантам предъявлено обвинение и также избрана аналогичная мера пресечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Тюменский области.
По версии следствия, в магазинах Тюмени с декабря гражданам продавали нелицензионную спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. По данным СК, в результате употребления контрафакта погибли 9 человек. Сначала по делу были задержаны четверо подозреваемых, позже их число возросло до десяти.
"Центральным районным судом города Тюмени удовлетворено ходатайство следователя СУСК РФ по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех фигурантов уголовного дела по делу об отравлении метиловым спиртом на территории города Тюмени", - сообщили в пресс-службе.
"Обвинение в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ) предъявлено продавцу магазина Елены Мироевской, заведующему торговой точкой "Рубин" Малику Мамедову, а также официально безработному Фариду Эйвазову и таксисту Ибрагиму Годжаеву", - сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
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Продавец арестована по решению суда по 5 марта. Фарид Эйвазов будет находиться в СИЗО по 5 марта 2022 года, Ибрагим Годжаев и Малик Мамедов - по 6 марта 2022 года. Ранее Центральный районный суд избрал меру пресечения двум соучастникам преступления: Эмин Гаджиев, Ислам Алиев будут содержаться под стражей по 5 марта 2022 года, уточнили в пресс-службе суда.
В следкоме отметили, что следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы и расследование по уголовному делу продолжаются. Во вторник суд рассмотрит еще несколько ходатайств об избрании меры пресечения другим фигурантам дела.