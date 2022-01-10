09:51 10.01.2022 (обновлено: 10:18 10.01.2022)
В центре Алма-Аты начали убирать сгоревшую технику
На центральной площади Алма-Аты начали убирать сгоревшую технику после беспорядков
АЛМА-АТА, 10 янв - РИА Новости. На площади Республики в Алма-Ате в понедельник ведется уборка сгоревшей автомобильной техники, работники соответствующих служб восстанавливают повреждённые светофоры и дорожные знаки, передаёт корреспондент РИА Новости.
Проезд по площади до сих пор не открыт, она огорожена бетонными блоками, со стороны улицы Назарбаева дежурят наряды полиции, препятствующие проходу пешеходов и запрещающие фотографировать. Полицейские объясняют это продолжающейся антитеррористической операцией.
Сотрудники полиции периодически останавливают проезжающие мимо площади автомашины и проводят досмотр транспорта и проверку документов.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.