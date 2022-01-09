"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан
"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России и Росавиацией по вопросам полетов в Казахстан
Компания "Аэрофлот - Российские авиалинии"
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД России по вопросам восстановления авиаперевозок с Казахстаном, сообщает авиакомпания.
"Аэрофлот" находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД РФ по вопросам восстановления авиаперевозок из/в республики Казахстан. По мере получения необходимых разрешений "Аэрофлот" будет оперативно публиковать информацию о планируемых к выполнению рейсах и порядке (приоритете) принятия пассажиров к перевозке", - говорится в сообщении.
"По сообщению Министерства иностранных дел РФ, для граждан России 9 января организованы специальные рейсы из Алма-Аты", - отмечает перевозчик.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.