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"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан

"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан - РИА Новости, 09.01.2022

"Аэрофлот" взаимодействует с МИД России по вопросам полетов в Казахстан

"Аэрофлот" находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД России по вопросам восстановления авиаперевозок с Казахстаном, сообщает... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T00:49

2022-01-09T00:49

2022-01-09T00:49

беспорядки в казахстане

в мире

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД России по вопросам восстановления авиаперевозок с Казахстаном, сообщает авиакомпания."По сообщению Министерства иностранных дел РФ, для граждан России 9 января организованы специальные рейсы из Алма-Аты", - отмечает перевозчик.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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в мире, одкб, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, актау, касым-жомарт токаев, россия