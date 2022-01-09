Минторг Казахстана заявил о достаточном запасе основных продуктов питания
Минторг Казахстана заявил, что обеспечивает бесперебойные поставки продовольствия
Местные жители на продовольственном рынке в Алма-Ате
НУР-СУЛТАН, 9 янв - РИА Новости. В Казахстане достаточно запасов основных продуктов питания, обеспечены бесперебойные поставки в населенные пункты, сообщает пресс-служба министерства торговли страны.
"Запасов основных продуктов питания в стране достаточно. В настоящее время Министерством торговли совместно с акиматами регионов и торговыми объектами обеспечивается бесперебойная поставка продовольственных товаров к населенным пунктам", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в большинстве регионов работа торговых объектов внутри населенных пунктов продолжается в штатном режиме по графикам, определяемым местными исполнительными органами. В ряде объектов принимают платежи через платежные банковские системы. Тем не менее в ряде населенных пунктов продолжаются перебои в работе некоторых торговых объектов, пострадавших в результате мародерства. Также продолжают оставаться закрытыми отдельные торговые объекты в местах, где еще проходят активные действия антитеррористической операции.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.