В МВД Казахстана заявили, что участники беспорядков были организованы
Глава МВД Казахстана Тургумбаев заявил, что участники беспорядков использовали рации
© AP Photo / Vasily KrestyaninovСгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Сгоревшие автомобили на улице в Алма-Ате
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Участники беспорядков в Казахстане были организованы и использовали радиосвязь, заявил и. о. главы МВД Ерлан Тургумбаев.
"Они были лучше вооружены и организованы... При этом повсеместно протестующие демонстрировали профессиональные навыки. В их действиях отмечается дисциплина и организованность", - сказал Тургумбаев.
По его словам, "для координации действий ими использовались радиостанции".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.