https://ria.ru/20220109/koronavirus-1767048973.html
Экс-премьер Греции заразился коронавирусом
Экс-премьер Греции заразился коронавирусом - РИА Новости, 09.01.2022
Экс-премьер Греции заразился коронавирусом
Бывший премьер-министр Греции, лидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА - Прогрессивный альянс Алексис Ципрас сообщил, что сдал положительный тест на... РИА Новости, 09.01.2022
2022-01-09T15:46
2022-01-09T15:46
2022-01-09T15:46
распространение коронавируса
в мире
греция
алексис ципрас
кириакос мицотакис
омикрон-штамм коронавируса
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АФИНЫ, 9 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Греции, лидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА - Прогрессивный альянс Алексис Ципрас сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, у него легкие симптомы."Профилактический молекулярный тест вчера вечером оказался положительным. К счастью, у Бетти и детей он отрицательный", - написал Ципрас в своем аккаунте в Twitter."У меня на данный момент легкие симптомы, и я надеюсь, что скоро выздоровею", - написал Ципрас.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пожелал своему политическому оппоненту скорейшего выздоровления."Я желаю Алексису Ципрасу выздоровления! Он сделал и бустерную прививку вакцины, я уверен, что все пойдёт хорошо", - написал Мицотакис в Twitter.
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в мире, греция, алексис ципрас, кириакос мицотакис, омикрон-штамм коронавируса
Экс-премьер Греции заразился коронавирусом
Экс-премьер Греции Ципрас заразился коронавирусом