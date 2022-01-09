https://ria.ru/20220109/koronavirus-1767048973.html

Экс-премьер Греции заразился коронавирусом

Экс-премьер Греции заразился коронавирусом - РИА Новости, 09.01.2022

Экс-премьер Греции заразился коронавирусом

Бывший премьер-министр Греции, лидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА - Прогрессивный альянс Алексис Ципрас сообщил, что сдал положительный тест на... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T15:46

2022-01-09T15:46

2022-01-09T15:46

распространение коронавируса

в мире

греция

алексис ципрас

кириакос мицотакис

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155580/05/1555800571_0:65:2918:1706_1920x0_80_0_0_0722240c74fb69c6576c64de973458d3.jpg

АФИНЫ, 9 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Греции, лидер крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА - Прогрессивный альянс Алексис Ципрас сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус, у него легкие симптомы."Профилактический молекулярный тест вчера вечером оказался положительным. К счастью, у Бетти и детей он отрицательный", - написал Ципрас в своем аккаунте в Twitter."У меня на данный момент легкие симптомы, и я надеюсь, что скоро выздоровею", - написал Ципрас.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пожелал своему политическому оппоненту скорейшего выздоровления."Я желаю Алексису Ципрасу выздоровления! Он сделал и бустерную прививку вакцины, я уверен, что все пойдёт хорошо", - написал Мицотакис в Twitter.

https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766323500.html

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, алексис ципрас, кириакос мицотакис, омикрон-штамм коронавируса