https://ria.ru/20220109/donbass-1767048011.html

В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 09.01.2022

В ЛНР заявили о новых обстрелах со стороны украинских силовиков

Украинские силовики продолжают обстреливать территорию самопровозглашенной Луганской народной республики после продолжительного затишья, заявил в воскресенье... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T15:32

2022-01-09T15:32

2022-01-09T15:32

в мире

вооруженные силы украины

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 9 янв - РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстреливать территорию самопровозглашенной Луганской народной республики после продолжительного затишья, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня с 19 декабря не фиксировало обстрелов со стороны ВС Украины. В воскресенье днем в ЛНР заявили о четырех обстрелах с начала суток со стороны ВС Украины."С начала текущих суток зафиксировано семь нарушений второго пункта комплекса дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня", - сказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.Он уточнил, что украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Лозовое, Золотое-5, Красный Яр, Молодежное, Желобок и Сокольники из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

https://ria.ru/20220109/donbass-1767035194.html

https://ria.ru/20220108/donbass-1766938822.html

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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр