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Московская межбанковская валютная биржа

Московская межбанковская валютная биржа - РИА Новости, 09.01.2022

Московская межбанковская валютная биржа

Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) – крупнейшая универсальная биржа России, обеспечивающая функционирование ключевых финансовых рынков в России,... РИА Новости, 09.01.2022

2022-01-09T04:01

2022-01-09T04:01

2022-01-09T04:01

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россия

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Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) – крупнейшая универсальная биржа России, обеспечивающая функционирование ключевых финансовых рынков в России, странах СНГ и Восточной Европы. История ММВБ началась с валютных аукционов, которые Внешэкономбанк СССР начал проводить в ноябре 1989 года. Именно на этих аукционах впервые был установлен рыночный курс рубля к доллару. В этих условиях было принято решение о необходимости создания внутреннего межбанковского валютного рынка на основе биржевых технологий. Организатором рынка стал Госбанк СССР (после распада СССР – Банк России), в рамках которого был образован Центр проведения межбанковских валютных операций (Валютная биржа). С апреля 1991 года Валютная биржа Госбанка СССР (позже – Валютная биржа Банка России) начала проводить еженедельные торги по доллару США против российского рубля на базе Центра проведения межбанковских валютных операций. Госбанк стал использовать этот курс доллара для официальной котировки рубля к иностранным валютам. Интересы дальнейшего развития внутреннего валютного рынка, а также распад СССР потребовали изменения статуса Валютной биржи. 9 января 1992 года биржа акционировалась, став ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа". Ее учредителями стали 30 ведущих банков, в том числе Банк России, а также Ассоциация российских банков и правительство Москвы.С июля 1992 года курс ММВБ стал использоваться Центробанком для установления официальных курсов рубля к иностранным валютам. На ММВБ были впервые организованы торги государственными краткосрочными облигациями (ГКО), превратившие валютную биржу в универсальную торговую площадку. В мае 1995 года изменился статус ММВБ, которая в соответствии с решением собрания акционеров стала некоммерческой саморегулируемой организацией, направляющей прибыль на свое развитие. Такое решение было продиктовано тем, что биржа прежде всего организатор, а не непосредственный участник рынка, ориентирующийся на получение максимальной прибыли. В сентябре 1996 года на ММВБ были запущены торги фьючерсами и ГКО. Эти финансовые инструменты сразу стали очень популярными на российском рынке. В январе 1997 года ММВБ и Банк России учредили Национальный депозитарный центр (НДЦ) для обеспечения проведения расчетов по ценным бумагам на биржевом рынке. В марте того же года на ММВБ начались торги акциями предприятий. Первыми эмитентами стали ОАО "Мосэнерго", ОАО "Ростелеком" и РАО "Норильский Никель". В сентябре 1997 года начал рассчитываться сводный фондовый индекс ММВБ – главный рублевый индикатор российского рынка, первоначально включавший пять наиболее ликвидных акций. В 1999 году на ММВБ состоялись дебютные размещения корпоративных облигаций.Первыми эмитентами выступили ОАО "Газпром" и ОАО "Тюменская нефтяная компания". В январе 2006 года на ММВБ начались торги акциями крупнейшей российской компании ОАО "Газпром", которые стали самой ликвидной ценной бумагой фондового рынка РФ. В 2009 году ММВБ стала первой российской биржей, получившей статус полноправного члена Всемирной федерации бирж (The Word Federation of Exchanges). В декабре 2011 года состоялось объединение двух крупнейших российских бирж – ММВБ и РТС (Российская торговая система), созданной в 1995 году. Единая биржа получила название ОАО "ММВБ-РТС", позднее оно сменилось на ОАО "Московская Биржа". В феврале 2013 года "Московская Биржа" провела первичное публичное размещение акций (IPO) на собственной площадке, установив рекорд среди локальных размещений. Совокупный объем размещения составил 15 миллиардов рублей. В настоящее время группа "Московская Биржа" включает в себя ПАО "Московская Биржа", которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы также входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (НКО НКЦ (АО)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках. На фондовом рынке Московской Биржи проводятся торги акциями, облигациями федерального займа (ОФЗ), региональными и корпоративными облигациями, суверенными и корпоративными еврооблигациями, депозитарными расписками, инвестиционными паями, ипотечными сертификатами участия и биржевыми инвестиционными фондами (Exchange Traded Funds – ETF). На срочном рынке Московской Биржи обращаются фьючерсные контракты на индексы (индекс МосБиржи, индекс РТС, индекс волатильности RVI); фьючерсы на российские и иностранные акции, ОФЗ и еврооблигации Россия-30, валютные пары, процентные ставки; контракты на драгоценные металлы (золото, серебро, платина, палладий, медь); фьючерсы на нефть и сахар; опционные контракты на некоторые из этих фьючерсов. На валютном рынке Московской Биржи ведутся торги следующими валютами: долларом США (USD), евро (EUR), китайским юанем (CNY), британским фунтом (GBP), гонконгским долларом (HKD), украинской гривной (UAH), казахским тенге (KZT) и белорусским рублем (BYR). Основными валютными парами являются USD/RUB и EUR/RUB. Средневзвешенное значение на 11:30 мск валютной пары USD/RUB с расчетами "завтра" используется Банком России для определения официального курса доллара США. На денежном рынке Московская Биржа предоставляет сервис репо (сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определенной в этом соглашении цене). С октября 2013 года проводятся торги золотом и серебром. На платформе АО "Национальная товарная биржа", которое является уполномоченной биржей Минсельхоза России, осуществляются государственные закупочные интервенции на рынке зерна. Кроме торговых сервисов, Московская Биржа предлагает клиентам весь комплекс клиринговых и расчетно-депозитарных услуг, а также информационные продукты и технологические сервисы. Председатель правления ПАО "Московская Биржа" – Юрий Денисов. На апрель 2021 года акционерами Московской Биржи являлись свыше 246 тысяч физических и более одной тысячи юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составляет 63% и является одной из самых высоких для российских публичных компаний. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, московская биржа, россия