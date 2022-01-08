https://ria.ru/20220108/rubli-1766919178.html

Выгодно ли вкладываться в рубль в 2022 году

Эксперт объяснил причину привлекательности рублевых активов в 2022 году - РИА Новости, 08.01.2022

Выгодно ли вкладываться в рубль в 2022 году

Ситуация, складывающаяся в последнее время в российской экономике, идет на пользу относительной стабильности рубля и общему росту доходности рублевых активов,... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T04:19

2022-01-08T04:19

2022-01-08T04:19

экономика

рубль

россия

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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Ситуация, складывающаяся в последнее время в российской экономике, идет на пользу относительной стабильности рубля и общему росту доходности рублевых активов, рассказывает агентству "Прайм" старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.Эксперт напомнил, что повышение ключевой ставки Банком России делает привлекательными инвестиции в российские облигации, поскольку там растет доходность.Также интересными для приобретения на среднесрочную перспективу выглядят акции российских нефтегазовых и металлургических компаний за счет роста цен на энергоресурсы и сталь, полагает Манжос.

https://ria.ru/20220106/investitsii-1766700054.html

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экономика, рубль, россия