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Выгодно ли вкладываться в рубль в 2022 году
Эксперт объяснил причину привлекательности рублевых активов в 2022 году - РИА Новости, 08.01.2022
Выгодно ли вкладываться в рубль в 2022 году
Ситуация, складывающаяся в последнее время в российской экономике, идет на пользу относительной стабильности рубля и общему росту доходности рублевых активов,... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T04:19
2022-01-08T04:19
экономика
рубль
россия
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Ситуация, складывающаяся в последнее время в российской экономике, идет на пользу относительной стабильности рубля и общему росту доходности рублевых активов, рассказывает агентству "Прайм" старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.Эксперт напомнил, что повышение ключевой ставки Банком России делает привлекательными инвестиции в российские облигации, поскольку там растет доходность.Также интересными для приобретения на среднесрочную перспективу выглядят акции российских нефтегазовых и металлургических компаний за счет роста цен на энергоресурсы и сталь, полагает Манжос.
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экономика, рубль, россия
04:19 08.01.2022
 
Эксперт объяснил причину привлекательности рублевых активов в 2022 году

Эксперт Манжос назвал перспективными вложения в рублевые активы в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСимвол "рубля"
Символ рубля - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Ситуация, складывающаяся в последнее время в российской экономике, идет на пользу относительной стабильности рубля и общему росту доходности рублевых активов, рассказывает агентству "Прайм" старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
Эксперт напомнил, что повышение ключевой ставки Банком России делает привлекательными инвестиции в российские облигации, поскольку там растет доходность.
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 08:59
Эксперт дал советы по инвестициям в 2022 году
Также интересными для приобретения на среднесрочную перспективу выглядят акции российских нефтегазовых и металлургических компаний за счет роста цен на энергоресурсы и сталь, полагает Манжос.
 
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