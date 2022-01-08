https://ria.ru/20220108/politika-1766949266.html

Путин и Токаев условились оставаться в постоянном контакте

Путин и Токаев условились оставаться в постоянном контакте - РИА Новости, 08.01.2022

Путин и Токаев условились оставаться в постоянном контакте

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин условились оставаться в постоянном контакте, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T12:22

2022-01-08T12:22

2022-01-08T13:05

беспорядки в казахстане

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казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

россия

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин условились оставаться в постоянном контакте, сообщает пресс-служба Кремля.Добавляется, что Путин и Токаев условились оставаться в постоянном контакте.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, россия