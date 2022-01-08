06:35 08.01.2022 (обновлено: 06:36 08.01.2022)
Ряд торговых объектов Казахстана возобновил прием безналичных платежей
Ряд торговых объектов Казахстана возобновил прием платежей через банковские системы
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкМестные жители стоят в очереди у одного из банкоматов в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Местные жители стоят в очереди у одного из банкоматов в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Ряд торговых объектов Казахстана возобновил прием платежей через банковские системы, сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции страны.
"Союз торговых сетей, отдельные объекты торговли получили возможность приема платежей через банковские платежные системы. Кроме того, снабжение денежными купюрами банкоматов, организованное банковскими учреждениями, позволило увеличить наличные расчеты населения за покупки", - сообщается в пресс-релизе министерства.
В минторговли добавили, что список торговых объектов, которые принимают платежи через банковские платежные системы, будет расширяться.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.