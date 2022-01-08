09:53 08.01.2022 (обновлено: 10:01 08.01.2022)
Белорусские миротворцы приступили к охране инфраструктуры в Казахстане
Белорусские миротворцы из сил ОДКБ приступили к охране объектов инфраструктуры Казахстана
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкШеврон на форме белорусского военнослужащего
Шеврон на форме белорусского военнослужащего
МИНСК, 8 янв - РИА Новости. Военные Белоруссии в составе сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДБК) приступили к охране важных объектов военной инфраструктуры Казахстана, сообщили в минобороны Белоруссии.
"Воинский контингент миротворческих сил Беларуси приступил к выполнению задач по охране ряда важных объектов военной инфраструктуры Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы минобороны.
В ведомстве отметили, что военнослужащие миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка в стране.
"Белорусские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи в плановом режиме. Нештатных ситуаций не зафиксировано", - добавили в минобороны.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.