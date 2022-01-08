Власти Казахстана работают над вопросом доступа к электронным сервисам
Власти Казахстана работают над вопросом доступа к электронным платежным сервисам
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Власти Казахстана проработают вопрос доступа к неработающим из-за отключений интернета важным электронным сервисам, сообщил и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.
По словам Мусина, уже удалось восстановить доступ к платежным сервисам Halyk Bank и Kaspi.kz, проводится работа по подключению других банков. Глава ведомства отметил, что доступен и ряд новостных ресурсов, в том числе tengrinews.kz, inform.kz, baq.kz, 24.kz, stopfake.kz, qazaqstan.kz, а также сайт пресс-службы президента akorda.kz.
"Сегодня будет проработан вопрос доступа к остальным жизненно важным сервисам. Все проходит поэтапно, по каждому ресурсу проводится отдельная работа, включая проверку на возможность злоумышленников использования серверов с наличием доступа в противоправных целях", - говорится в заявлении в Facebook.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.