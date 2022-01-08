09:49 08.01.2022 (обновлено: 14:34 08.01.2022)
Пассажиры выстроились в очередь в кассах аэропорта Нур-Султана
Sputnik Казахстан: пассажиры выстроились в очередь в кассах аэропорта Нур-Султана
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Пассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Очереди наблюдаются в билетных кассах аэропорта казахстанской столицы Нур-Султана, передает Sputnik Казахстан.
Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме.
"В аэропорту Нур-Султана очереди в билетных кассах, передает корреспондент Sputnik Казахстан. В зале ожидания много пассажиров. При входе в терминал требуют предъявить билет. Однако в билетную кассу пропускают", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
Пресс-секретарь аэропорта Анвар Шалекенов сообщил корреспонденту Sputnik Казахстан, что рейсы отменяются по решению авиакомпаний. Он добавил, что по всем вопросам, связанным с задержками и отменами рейсов, пассажирам следует обращаться напрямую к авиаперевозчикам.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.