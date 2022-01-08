https://ria.ru/20220108/kavkaz-1766941788.html
Мишустин поручил разработать предложения по созданию технопарков в СКФО
Мишустин поручил разработать предложения по созданию технопарков в СКФО - РИА Новости, 08.01.2022
Мишустин поручил разработать предложения по созданию технопарков в СКФО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 1 марта направить в Минпромторг и Минэкономразвития... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T11:17
2022-01-08T11:17
2022-01-08T11:17
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
михаил мишустин
скфо
северо-кавказский федеральный округ
россия
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 1 марта направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложения по созданию промышленных парков и технопарков, сообщили в пресс-службе правительства."Ещё один пункт (поручений - ред.) касается промышленных парков и технопарков. До 1 марта регионы должны направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложения по созданию таких структур с применением действующих мер поддержки", - говорится в сообщении.Соответствующее решение было принято по итогам стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО, которая состоялась под руководством Мишустина 26 ноября.
https://ria.ru/20220108/obrazovanie-1766939996.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин, скфо, северо-кавказский федеральный округ, россия
Мишустин поручил разработать предложения по созданию технопарков в СКФО
Премьер Мишустин поручил регионам СКФО разработать предложения по созданию технопарков