https://ria.ru/20220108/kavkaz-1766941788.html

Мишустин поручил разработать предложения по созданию технопарков в СКФО

Мишустин поручил разработать предложения по созданию технопарков в СКФО - РИА Новости, 08.01.2022

Мишустин поручил разработать предложения по созданию технопарков в СКФО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 1 марта направить в Минпромторг и Минэкономразвития... РИА Новости, 08.01.2022

2022-01-08T11:17

2022-01-08T11:17

2022-01-08T11:17

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

михаил мишустин

скфо

северо-кавказский федеральный округ

россия

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 1 марта направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложения по созданию промышленных парков и технопарков, сообщили в пресс-службе правительства."Ещё один пункт (поручений - ред.) касается промышленных парков и технопарков. До 1 марта регионы должны направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложения по созданию таких структур с применением действующих мер поддержки", - говорится в сообщении.Соответствующее решение было принято по итогам стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО, которая состоялась под руководством Мишустина 26 ноября.

https://ria.ru/20220108/obrazovanie-1766939996.html

скфо

северо-кавказский федеральный округ

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), михаил мишустин, скфо, северо-кавказский федеральный округ, россия